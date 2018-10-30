Дубль Боченски принес «Барысу» победу над «Адмиралом»

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Дубль в составе победителей оформил Брэндон Боченски, отличившийся на 8-й и 43-й минутах.
Первый шат-аут в КХЛ оформил вратарь «Барыса» Доминик Граховина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Боченски — 8, 7:55 — 1:0. Боченски — 9 (бол., Бойд), 42:11 — 2:0Вратари: Граховина — Серебряков (58:08 — 59:54)Штраф: 10 — 14Броски: 38 (10+20+8) — 28 (5+12+11)
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает четвертое место (32 очка), а «Адмирал» — 12-е (13 очков). 0