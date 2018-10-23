Дубль Козуна помог «Локомотиву» переиграть «Металлург»

Ярославскийна домашней арене одержал победу над магнитогорскимсо счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

У победителей встречи дубль оформил Брэндон Козун и единожды отличился Данил Юртайкин, а у гостей шайбы забросили Михал Булирж и Максим Матушкин.

«Локомотив» с 30-ю очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче сезона «Локомотив» 25 октября примет дома челябинский «Трактор», а «Магнитка» в тот же день встретится в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».