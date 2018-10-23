Дубль Козуна помог «Локомотиву» переиграть «Металлург»

Брэндон Козун
ХК «Локомотив»
У победителей встречи дубль оформил Брэндон Козун и единожды отличился Данил Юртайкин, а у гостей шайбы забросили Михал Булирж и Максим Матушкин.
«Локомотив» с 30-ю очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 27 очков.
В следующем матче сезона «Локомотив» 25 октября примет дома челябинский «Трактор», а «Магнитка» в тот же день встретится в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Юртайкин — 2 (Санников, Кутузов), 1:37 — 1:0. Козун — 7 (Локтионов), 23:13 — 2:0. Козун — 8 (Кутузов, Контиола), 37:34 — 3:0. Булирж — 1, 47:10 — 3:1. Матушкин — 1 (Чибисов), 49:22 — 3:2Вратари: Коновалов — Загидулин (Кошечкин, 40:00, 58:42 — 59:29, 59:45)Штрафы: 6-4Броски: 24 (9+7+8) — 33 (11+9+13)