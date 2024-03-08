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    «Ак Барс» проиграл серию плей-офф с «Автомобилистом» и завершил сезон

    «Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» (2:1) в 5-м матче 1-го раунда серии плей-офф.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе казанской команды единственную шайбу забросил Александр Радулов, который оказался самым расторопным на пятаке соперника.

    У «Автомобилиста» голы записали на свой счет Алексей Бывальцев в меньшинстве и Семен Кизимов.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч.
    «Ак Барс» — «Автомобилист» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
    Голы: Бывальцев — 1 (мен.), 19:39 — 0:1. Радулов — 2 (бол. Яшкин, Юдин), 20:31 — 1:1. Кизимов — 1 (Хрипунов, Блэйкер), 43:19 — 1:2Вратари: Билялов — АликинБроски: 31 (13+8+10) — 36 (16+16+4)Штраф: 4 — 8

    «Автомобилист» прошел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против команды Западной конференции. «Ак Барс» завершил свое выступление в нынешнем сезоне КХЛ.

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