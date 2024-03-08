«Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в 5-м матче 1-го раунда серии плей-офф.

В составе казанской команды единственную шайбу забросил Александр Радулов, который оказался самым расторопным на пятаке соперника.

У «Автомобилиста» голы записали на свой счет Алексей Бывальцев в меньшинстве и Семен Кизимов.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч. «Ак Барс» — «Автомобилист» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Голы: Бывальцев — 1 (мен.), 19:39 — 0:1. Радулов — 2 (бол. Яшкин, Юдин), 20:31 — 1:1. Кизимов — 1 (Хрипунов, Блэйкер), 43:19 — 1:2Вратари: Билялов — АликинБроски: 31 (13+8+10) — 36 (16+16+4)Штраф: 4 — 8

«Автомобилист» прошел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против команды Западной конференции. «Ак Барс» завершил свое выступление в нынешнем сезоне КХЛ.