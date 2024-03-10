В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 10 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Прибавив в результатах и качестве игры по ходу сезона, челябинцы получили шанс побороться за место в зоне топ-5, но на финишной прямой опустились на шестую строчку на Востоке.

Последние матчи: Несмотря на ряд неудачных матчей в феврале, в плей-офф команда вошла в отличной по своим меркам форме, благодаря которой она добилась трех побед в пяти кубковых встречах — 3:2.

Трактор — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.753.702.50Бонус$9500

В дебюте борьбы за четвертьфинал с «Салаватом Юлаевым» «Трактор», 29 февраля, выиграл в первом матче в гостях (3:2), после чего провел откровенно слабую встречу, в которой уступил крупно (1:4).

На домашнем катке ситуация вообще никак не изменилась: в первом матче команда Алексея Заварухина взяла верх (3:2), во второй — не смогла увеличить отрыв и потерпела поражение с минимальной разницей (2:3).

В пятой встрече в Уфе «Трактор» в подобных условиях не был фаворитом, тем не менее предматчевые расклады ушли в никуда, когда заброшенные шайбы Робинсона и Шабанова принесли третью в серии победу (2:1), сделав четвертьфинал более чем реальным целевым барьером.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Весь сезон в списке травмированных числится форвард Андрей Чибисов.

Состояние команды: Уфимский этап серии «Трактор» провел почти идеально: несмотря на крупное поражение, две другие встречи закончились победой, при этом последняя может стать ключевой в контексте всего противостояния.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: По ходу чемпионата уфимцы лишь в теории имели шансы стать лидерами конференции. Не покидая рамки интенсивной борьбы, команда надежно закрепилась на третьем месте, на котором и закончила сезон.

Последние матчи: Перед началом Кубка Гагарина «Салават Юлаев» рассматривали в качестве одной из команд, которая способна приятно удивить. Однако по итогам пяти матчей в этом можно усомниться.

На домашнем льду «Салават Юлаев» начал серию с поражения (2:3), после чего выдал самую яркую и качественную игру в этом противостоянии: Джош Ливо оформил дубль, а шайбы Хмелевского и Башкирова довели матч до разгрома (4:1).

Но при 1:1 переломить ход в Челябинске не удалось: команда Виктора Козлова снова устроилась на поражение (2:3), после чего с таким же счетом одержала победу (3:2).

На домашнем льду уфимцы сделали все, что от них зависит, чтобы впервые выйти вперед, однако 33 броска в створ были подытожены слабым завершением (3,03%) и стали одной из причин третьего поражения (1:2).

Не сыграют: Никита Зоркин, Николай Кулемин и Алексей Пустозеров не сыграют из-за повреждений.

Состояние команды: Имея по ходу серии несколько реальных шансов вырваться вперед, «Салават Юлаев» сам приблизился к катастрофе. Если команда планирует продержаться до седьмого матча, то в шестом ей необходимо что-то делать со слабой реализацией.

Статистика для ставок

Победой «Трактора» завершились семь его домашних матчей из последних девяти

«Салават Юлаев» проиграл в четырех гостевых встречах из пяти предыдущих

По ходу регулярного сезона команда Козлова добилась двух побед в Челябинске (4:1, 4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.70, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.83.

Прогноз: Предматчевые расклады — судя по коэффициентам — в который раз говорят не в пользу «Трактора». Однако к этому моменту челябинцы здорово справлялись с ролью аутсайдера и почти доказали обратное. Будучи в шаге от 1/4, команда Заварухина дома вряд ли отдаст этот матч.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.98.

Прогноз: В четырех матчах из пяти в этой серии результативность непременно подбиралась к показателю 5+ голов. Кажется, это отличный повод, чтобы поверить в очередной «верх» с учетом того, с какой зараженностью выйдут на лед обе команды.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.90.