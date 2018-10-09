ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаУик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны»
  • 19:42
    • «Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе
  • 16:47
    • Конте — основной претендент на пост главного тренера «Реала»
  • 16:13
    • Анри может заменить Жардима у руля «Монако»
  • 15:59
    • Вайнцирль возглавил «Штутгарт»
  • 15:15
    • «Адмирал» потерпел пятое поражение подряд
    Все новости спорта

    «Барыс» на своем льду обыграл рижское «Динамо»

    КХЛ Барыс Динамо Рига
    Астанинский «Барыс» на домашнем льду оказался сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    У победителей встречи голами отметились Никита Михайлис, Даррен Диц и Роман Старченко, а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль.

    «Барыс» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 13 очков.

    «Барыс» 14 октября сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Динамо» 12 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Михайлис — 4 (Климонтов, Валк), 1:59 — 1:0. Дитц — 5 (Маклюков), 39:19 — 2:0. Старченко — 8 (Даллмэн, Блэкер), 52:07 — 3:0. Виделль — 11, 56:45 — 3:1Вратари: Карлссон — Гудлевскис (57:06 — 57:16, 57:32)Штрафы: 10-6Броски: 28 (10+10+8) — 29 (7+5+17)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Автомобилист»
  • 1.92
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бобровский и Варламов помогут «Коламбусу» и «Колорадо» сыграть без обилия голов
  • «Коламбус» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Что предложит ЦСКА аутсайдер ФНЛ?
  • «Тюмень» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Металлург» должен прервать победную серию «Автомобилиста»
  • «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Северсталь» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Северсталь» проиграла «Ак Барсу», «Динамо» одолело «Торпедо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 октября Вчера в 22:380
  • 13:30
    • Нурмагомедов сохранит титул чемпиона UFC
  • 13:13
    • «Зенит» накажет Кокорина за участие в драке
  • 10:55
    • Нурмагомедов добился значительного прогресса в рейтинге UFC
    «Арсенал» уничтожил соперника Футбол Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственностиРазгромная победа «Арсенала» над «Фулхэмом» в восьмом туре АПЛ подарила лондонским болельщикам самые разнообразные эмоции Вчера в 14:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Топ-матч в Уфе и еще две битвы КХЛ
  • 4.40
    •
  • 19:26
    • «Барыс» на своем льду обыграл рижское «Динамо»
  • 19:11
    • Блинкова не смогла преодолеть первый круг турнира в Линце
  • 19:00
    • «Сибирь» уступила в овертайме «Словану»
    «Горожане» сдержали «Красных» Футбол «МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» Вчера в 02:030
  • 09:17
    • Касаткина претендует на награду самой прогрессирующей теннисистке года
  • 08:58
    • Венгер — в числе трех кандидатов на замену Ковачу
  • 08:48
    • Черчесов назвал желаемое место работы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие