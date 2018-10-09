«Барыс» на своем льду обыграл рижское «Динамо»

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
У победителей встречи голами отметились Никита Михайлис, Даррен Диц и Роман Старченко, а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль.
«Барыс» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 13 очков.
«Барыс» 14 октября сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Динамо» 12 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Михайлис — 4 (Климонтов, Валк), 1:59 — 1:0. Дитц — 5 (Маклюков), 39:19 — 2:0. Старченко — 8 (Даллмэн, Блэкер), 52:07 — 3:0. Виделль — 11, 56:45 — 3:1Вратари: Карлссон — Гудлевскис (57:06 — 57:16, 57:32)Штрафы: 10-6Броски: 28 (10+10+8) — 29 (7+5+17)