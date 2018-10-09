«Барыс» на своем льду обыграл рижское «Динамо»

Астанинскийна домашнем льду оказался сильнее рижскогов матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

У победителей встречи голами отметились Никита Михайлис, Даррен Диц и Роман Старченко, а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль.

«Барыс» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 13 очков.

«Барыс» 14 октября сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Динамо» 12 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».