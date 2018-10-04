«Спартак» в овертайме победил минское «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу «красно-белых».
Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. За мосвичей голами отметились Анатолий Никонцев (12), Каспарс Даугавиньш (31) и Мартиньш Карсумс (49), а у бело-голубых шайбы забросили две шайбы забросил Андрей Костицын (7, 43) и одну — Денис Казионов (35).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Александр Хохлачев (60).
«Спартак» с 14 очками занимает 15-е место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на десятой строчке, имея в активе девять очков.
«Спартак» в следующем матче 6 октября примет подмосковный «Витязь», в этот же день минское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: А. Костицын — 4 (бол., Лисовец, Павлович), 7:32 — 0:1. Никонцев — 4 (Провольнев, Трунев), 12:52 — 1:1. Даугавиньш — 3 (бол., Кутейкин, Хохлачев), 31:51 — 2:1. Казионов — 3 (Пулккинен, Хауден), 35:16 — 2:2. А. Костицын — 5 (Лисовец, Хенкель), 43:58 — 2:3. Карсумс — 3 (Дыбленко, Ганзл), 49:14 — 3:3. Хохлачев — 7 (Максвелл, Гончаров), 60:17 — 4:3Вратари: Гудачек — ЭнротШтрафы: 6-8Броски: 42 (14+11+16+1) — 26 (7+11+8+0)