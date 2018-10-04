«Спартак» в овертайме победил минское «Динамо»

Московскийв овертайме одержал победу над минскимв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу «красно-белых».

Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. За мосвичей голами отметились Анатолий Никонцев (12), Каспарс Даугавиньш (31) и Мартиньш Карсумс (49), а у бело-голубых шайбы забросили две шайбы забросил Андрей Костицын (7, 43) и одну — Денис Казионов (35).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Александр Хохлачев (60).

«Спартак» с 14 очками занимает 15-е место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на десятой строчке, имея в активе девять очков.

«Спартак» в следующем матче 6 октября примет подмосковный «Витязь», в этот же день минское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи».