«Барыс» в овертайме проиграл ЦСКА

Кирилл Капризов
КХЛ
В составе армейцев отличились Артем Блажиевский и Сергей Андронов. Победу в овертайме принес бросок Кирилла Капризова. У «Барыса» шайбы забросили Павел Акользин и Брэндон Боченски.
С 20 очками «армейцы» идут на втором месте в Западной конференции. «Барыс» на седьмом месте в Восточной конференции — 16 очков.
7 октября «Барыс» дома примет «Слован», а армейцы 5 октября будут гостить в Новосибирске.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Блажиевский — 1 (Хансен, Телегин), 26:10 — 0:1. Акользин — 2 (Сагадеев), 42:17 — 1:1. Андронов — 1 (Слепышев, Нестеров), 55:19 — 1:2. Боченски — 4, 58:37 — 2:2. Капризов — 5 (Нестеров), 61:58 — 2:3Вратари: Карлссон (58:21 — 58:37) — СорокинШтрафы: 2-6Броски: 17 (8+5+4+0) — 30 (8+10+8+4)