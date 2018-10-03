«Барыс» в овертайме проиграл ЦСКА

в гостевом поединке обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1).

В составе армейцев отличились Артем Блажиевский и Сергей Андронов. Победу в овертайме принес бросок Кирилла Капризова. У «Барыса» шайбы забросили Павел Акользин и Брэндон Боченски.

С 20 очками «армейцы» идут на втором месте в Западной конференции. «Барыс» на седьмом месте в Восточной конференции — 16 очков.

7 октября «Барыс» дома примет «Слован», а армейцы 5 октября будут гостить в Новосибирске.