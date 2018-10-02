ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «МанСити» одолел «Хоффенхаймом», ЦСКА принимает «Реал»
  • 21:21
    • ЦСКА и «Реал» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 22:07
    • СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб
  • 21:47
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Хоффенхайма»
  • 21:46
    • Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Янг Бойз»
  • 21:41
    • Джеко сыграет в атаке «Ромы» в матче ЛЧ против «Виктории»
    Все новости спорта

    СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб

    КХЛ Спартак СКА
    Петербургский СКА одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

    В первом периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачева. На 26-й минуте Владислав Гавриков сделал счет 3:0.

    В третьем периоде Ярно Коскиранта увеличил отрыв команды Ильи Воробьева. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счет.

    Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестеркин.

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место (19 очков), а «Спартак» — седьмое (12 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
    Голы: Дацюк — 1 (бол., Херсли, Гусев), 10:41 — 0:1. Дергачев — 2 (бол.), 11:06 — 0:2. Гавриков — 1 (Плотников, Дергачев), 25:30 — 0:3. Коскиранта — 2 (Рукавишников, Плотников), 48:43 — 0:4. Дацюк — 2 (Якупов, Гусев), 51:16 — 0:5. Кручинин — 3 (Барабанов), 56:27 — 0:6Вратари: Гудачек (Беспалов, 27:47) — ШестеркинШтраф: 18 — 6Броски: 28 (7+12+9) — 35 (12+12+11)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минус на минус даст плюс?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Устроит ли «Реал» голевое шоу в «Лужниках»?
  • ЦСКА — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Продолжит ли «Аякс» безвыгрышную серию «Баварии»?
  • «Бавария» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии 00:080
  • 20:23
    • Нападающий «Локомотива» пропустит матч с «Шальке»
  • 19:37
    • Доходы «Барселоны» превысили миллиард долларов
  • 19:30
    • Футболист ПФЛ попался на применении допинга
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 22:33
    • Голкипер «Арсенала» выбыл из строя на три-четыре недели
  • 22:20
    • «Авангард» уверенно разобрался с «Витязем»
  • 21:28
    • «Бенфика» сыграет против АЕКа с тремя нападающими
    Жозе Моуринью Футбол Слов не подобрать. «МЮ» катится внизОчередной провальный матч дал повод говорить о глубоком кризисе в «Манчестер Юнайтед» Вчера в 16:130
  • 19:26
    • «Ювентус» сыграет с двумя форвардами в матче против «Янг Бойз»
  • 19:23
    • Турецкому клубу приписывают интерес к Кокорину
  • 19:17
    • «Зенит», «Локомотив» и «МЮ» интересуются экс-защитником «Краснодара»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие