СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб

Петербургскийодержал уверенную победу над московскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

В первом периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачева. На 26-й минуте Владислав Гавриков сделал счет 3:0.

В третьем периоде Ярно Коскиранта увеличил отрыв команды Ильи Воробьева. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счет.

Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестеркин.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место (19 очков), а «Спартак» — седьмое (12 очков).