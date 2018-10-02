СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб

Фрагмент матча
ХК СКА
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.
В первом периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачева. На 26-й минуте Владислав Гавриков сделал счет 3:0.
В третьем периоде Ярно Коскиранта увеличил отрыв команды Ильи Воробьева. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счет.
Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестеркин.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место (19 очков), а «Спартак» — седьмое (12 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Голы: Дацюк — 1 (бол., Херсли, Гусев), 10:41 — 0:1. Дергачев — 2 (бол.), 11:06 — 0:2. Гавриков — 1 (Плотников, Дергачев), 25:30 — 0:3. Коскиранта — 2 (Рукавишников, Плотников), 48:43 — 0:4. Дацюк — 2 (Якупов, Гусев), 51:16 — 0:5. Кручинин — 3 (Барабанов), 56:27 — 0:6Вратари: Гудачек (Беспалов, 27:47) — ШестеркинШтраф: 18 — 6Броски: 28 (7+12+9) — 35 (12+12+11)