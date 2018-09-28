Квартальнов: В концовке нас выручил молодой вратарь

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

«Мы довольны только результатом. Таких игр много бывает в сезоне. По содержанию она не была такой, какую мы бы хотели видеть.

Хотели бы, чтобы игра была поживее с нашей стороны. В концовке нас выручил молодой вратарь. Победили, довольны результатом», — приводит слова Квартальнова пресс-служба челябинского клуба.

«Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Квартальнова 29 сентября на выезде сыграют с «Металлургом». 0