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    Квартальнов: В концовке нас выручил молодой вратарь

    Локомотив Трактор КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

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    «Мы довольны только результатом. Таких игр много бывает в сезоне. По содержанию она не была такой, какую мы бы хотели видеть.

    Хотели бы, чтобы игра была поживее с нашей стороны. В концовке нас выручил молодой вратарь. Победили, довольны результатом», — приводит слова Квартальнова пресс-служба челябинского клуба.

    «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Квартальнова 29 сентября на выезде сыграют с «Металлургом». 0

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