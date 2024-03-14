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    Сотворит ли чудо «Вильярреал»?

    «Вильярреал» — «Марсель». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 марта 2024 года

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    «Вильярреал» — фаворит матча
    Матч «Вильярреал» — «Марсель» пройдет 14 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Вильярреал» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:45 Марсель Марсель
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •

    «Вильярреал»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Марселя» «Вильярреал» потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:4.

    Понятно, что с таким результатом в первой части дуэли испанскому клубу мало что светит, и только лишь чудо позволит протий в следующий раунд.

    Вильярреал — Марсель: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Примеры «Желтая субмарина» одержала победу. На чужом поле она обыграла «Бетис» (3:2).

    Эта победа стала для клуба третьей в четырех последних матчах во всех турнирах. Исключением стало то самое поражение от нынешнего соперника.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: травированы — Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах «Вильярреал» не проиграл при четырех победах и ничьих.

    С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж восемь баллов.

    Баэна и Сёрлот — самые результативный игроки коллектива в Лиге Европы с двумя голами. Последний остается лучшим бомбардиром левантицев с 13 голами.

    «Марсель»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Марсель» на своем поле одержал разгромную победу, забив четыре безответных мяча.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу достаточно даже проиграть с разницей в три гола.

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    • Последние матчи: в прошлом туре своего национального первенства южане на своем поле одержали победу над «Нантом» (2:0).

    Тем самым команда выиграла пятый матч кряду в разных турнирах. И только в прошлой игре ей не удалось одержать разгромную победу.

    Не сыграют: Жиго, Мурильо, Ронжье и Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В восьми последних матчах во всех турнирах «Марсель» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и двух ничьих.

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    На сегодня у него победная серия в пять поединков, что позволило клубу быть одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы и приблизиться к зоне еврокубков Лиги 1 на расстояние одного балла.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и чемпионате страны с девятью и 11 голами соответственно.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вильярреала» было забито больше 3,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Вильярреала» забивали оба соперника

    • в пяти последних матчах «Марсель» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 4.00, победа «Марселя» — в 2.85.

    ТБ 2,5 воспринимается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в них также было забито больше 2,5 голов.

    В трех из пяти последних поединков гостей также забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Марсель» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Сотворит ли чудо «Вильярреал»?
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