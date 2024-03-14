Матч «Вильярреал» — «Марсель» пройдет 14 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Вильярреал» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Марселя» «Вильярреал» потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:4.

Понятно, что с таким результатом в первой части дуэли испанскому клубу мало что светит, и только лишь чудо позволит протий в следующий раунд.

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Последние матчи: в предыдущем туре испанской Примеры «Желтая субмарина» одержала победу. На чужом поле она обыграла «Бетис» (3:2).

Эта победа стала для клуба третьей в четырех последних матчах во всех турнирах. Исключением стало то самое поражение от нынешнего соперника.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травированы — Альбиоль, Педраса, Терратс, Фойт, Суарес, Пино, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах «Вильярреал» не проиграл при четырех победах и ничьих.

С одной стороны, такие результаты позволяют ему обезопасить себя от вылета, имея отрыв в 13 очков, но с другой — не позволяют бороться за выход в еврокубки, до которого аж восемь баллов.

Баэна и Сёрлот — самые результативный игроки коллектива в Лиге Европы с двумя голами. Последний остается лучшим бомбардиром левантицев с 13 голами.

«Марсель»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Марсель» на своем поле одержал разгромную победу, забив четыре безответных мяча.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу достаточно даже проиграть с разницей в три гола.

Последние матчи: в прошлом туре своего национального первенства южане на своем поле одержали победу над «Нантом» (2:0).

Тем самым команда выиграла пятый матч кряду в разных турнирах. И только в прошлой игре ей не удалось одержать разгромную победу.

Не сыграют: Жиго, Мурильо, Ронжье и Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В восьми последних матчах во всех турнирах «Марсель» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и двух ничьих.

На сегодня у него победная серия в пять поединков, что позволило клубу быть одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы и приблизиться к зоне еврокубков Лиги 1 на расстояние одного балла.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и чемпионате страны с девятью и 11 голами соответственно.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вильярреала» было забито больше 3,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Вильярреала» забивали оба соперника

в пяти последних матчах «Марсель» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 4.00, победа «Марселя» — в 2.85.

ТБ 2,5 воспринимается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в них также было забито больше 2,5 голов.

В трех из пяти последних поединков гостей также забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.85.