Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Они находились на корте 1 час 17 минут. Медведев сделал пять эйсов, две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.
Димитров четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок, смог реализовать один брейк-поинт из двух заработанных.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, который победил американца Тэйлора Фритца со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.
В прошлом сезоне Медведев дошел здесь до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
Все результаты матчей игрового дня 14 марта:
- Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 54) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4;
- Лука Нарди (Италия, 123) — Томми Пол (США, 17) — 4:6, 3:6;
- Даниил Медведев (Россия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) — 6:4, 6:4;
- Тейлор Фритц (США, 12) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.