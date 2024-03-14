ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
  • 10:37
    • «Спартак» выступил с официальным заявлением по ситуации с Промесом
  • 09:49
    • Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
  • 22:46
    • Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
  • 09:45
    • НБА. «Детройт» победил «Торонто», «Чикаго» был сильнее «Индианы»
  • 08:50
    • Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Григор Димитров Тейлор Фритц Хольгер Руне
    Россиянин Даниил Медведев обыграл в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:4.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Они находились на корте 1 час 17 минут. Медведев сделал пять эйсов, две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

    Димитров четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок, смог реализовать один брейк-поинт из двух заработанных.

    В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, который победил американца Тэйлора Фритца со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Медведев дошел здесь до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

    Все результаты матчей игрового дня 14 марта:
    • Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 54) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4;
    • Лука Нарди (Италия, 123) — Томми Пол (США, 17) — 4:6, 3:6;
    • Даниил Медведев (Россия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) — 6:4, 6:4;
    • Тейлор Фритц (США, 12) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры