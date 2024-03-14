Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянинобыграл в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе болгарского теннисистасо счетом 6:4, 6:4.

Они находились на корте 1 час 17 минут. Медведев сделал пять эйсов, две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Димитров четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок, смог реализовать один брейк-поинт из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, который победил американца Тэйлора Фритца со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.

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В прошлом сезоне Медведев дошел здесь до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.