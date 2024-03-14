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    Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей

    «Спартак» — «Оренбург». Ставка за 1.95 и прогноз футбол, Кубок России, 14 марта 2024 года

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    «Спартак»
    14 марта в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» в родных стенах сыграет против «Оренбурга». Начало игры — в 18:00 по мск. «Спартак» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 14 Марта 2024 года
    Спартак
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    •  Спартак 18:00 Оренбург Оренбург
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    «Спартак»

    Путь в плей-офф: Команда успешно провела групповой этап Кубка России, заняв 1-е место в группе D с 12-ю очками в активе после 6-и туров.

    Несмотря на это, «Спартак» в 1-м матче четвертьфинала Кубка России проиграл «Оренбургу» (0:1), пропустив единственный гол на 10-й минуте с пенальти. Предстоящий матч уже пройдет в Москве, на домашнем поле «Спартака».

    Спартак — Оренбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Команда показывает далеко не лучший результат после зимней паузы. Сначала «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а затем неожиданно проиграл «Факелу» (0:2) на своем поле.

    Примечательно, что «красно-белые» не смогли забить ни одного гола в матчах после зимней паузы. К тому же, до перерыва у «Спартака» были также не очень хорошие матчи.

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    За последние 3 встречи до зимней паузы «красно-белые» дважды проиграли и только 1 раз одержали победу. В одном из последних туров в РПЛ «Спартак» уступил «Ахмату» (1:2).

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    Состояние команды: В последнее время «Спартак» не выглядит мощной командой, которая может обыграть кого угодно. Сейчас к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю большие вопросы — «красно-белые» явно находятся в яме.

    Стоит отметить, что «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ по результатам домашних встреч. Команда набрала 23 очка из 33-х возможных дома. В предстоящем матче с «Оренбургом» «Спартак» точно будет супер-мотивирован.

    «Оренбург»

    Путь в плей-офф: По итогам группового этапа Кубка России «Оренбург» занял 2-е место в группе А с 11-ю очками в активе. Команда вполне могла расположиться и на 1-й строчке, ведь «Оренбург» набрал одинаковое количество очков с ЦСКА.

    Команда забила не так много на групповом этапе (6 голов за 6 встреч), пропустив при этом больше остальных (10). Несмотря на это, «Оренбургу» удалось показать отличный результат.

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    • Последние матчи: В прошедших 2-х встречах после зимней паузы команда Давида Деограсии также стабильно набирала очки в РПЛ. Сначала «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА, сравняв счет на 90+4-й минуте.

    Затем команда одолела аутсайдера РПЛ «Балтику» с минимальным счетом 1:0. Интересно, что «Оренбург» вновь забил гол ближе к концовке встречи. Победный гол команда забила на 80-й минуте.

    Стоит отметить, что в последних 5-и официальных матчах «Оренбург» проиграл только «Краснодару» (1:2), а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: «Оренбург» провалил начало нынешнего сезона, но сейчас команда вполне может спасти сезон. Подопечным Деограсии необходимо сохранить прописку в РПЛ и показать высокие результаты в Кубке России.

    «Оренбург» уже обыгрывал «Спартак» в 1-м матче четвертьфинала Кубка России. Сможет ли команда удержать преимущество в ответной игре и пробиться в полуфинал? Судя по последним результатам «Спартака» шансы точно есть.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах после зимней паузы «Спартак» не забил ни одного гола

    • «Оренбург» забил по одному голу в каждом из 5-и последних официальных матчах

    • В последних 2-х матчах после паузы обе команды не пробивали тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа «Оренбурга» — в 5.40.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: В последних матчах команды выдавали низовые матчи.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет в матче.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.77.

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    Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
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