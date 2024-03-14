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    «Славия» — «Милан». Ставка за 3.70 и прогноз на 1/8 финала Лиги Европы 14 марта 2024 года

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    Стефано Пиоли
    «Славия» — «Милан». 14 марта пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Славия» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:45 Милан Милан
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    «Славия»

    Путь в плей-офф: «Славия» отлично выступила на групповом этапе Лиги Европы. Команда играла в одном квартете с «Серветтом», «Шерифом» и «Ромой», где одержала 5 побед и финишировала на первом месте.

    Но первый матч в Италии разочаровал фанатов «Славии». Клуб уступил «Милану» со счетом 2:4. Удастся ли добиться положительного результата в ответной встрече?

    Славия П — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: После неудачи в первом поединке с «Миланом» «Славия» затем утешила болельщиков в чемпионате Чехии. 10 марта команда дома разгромила «Теплице» со счетом 4:0.

    В чешской лиге «Славия» находится на втором месте, набрав 59 очков в 24 играх. Клуб борется за чемпионство, шансы на золото очень неплохие. Отставание от лидирующей «Спарты» составляет лишь одно очко.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Шевчик (под вопросом), Диуф (дисквалификация).

    Состояние команды: Лучшие достижения «Славии» в последние годы — выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезонах-2018/19 и 2020/21. Однако сейчас одолеть «Милан» в 1/8 финала будет крайне непросто.

    «Славия» в нынешнем сезоне победила в 19 из 23 домашних матчах. Статистика впечатляет. Но букмекеры считают фаворитом именно «Милан».

    Скорее всего, пражская команда постарается забить быстрый мяч, чтобы заставить «Милан» нервничать. Однако нужно сильно потрудиться, чтобы отыграться после 2:4 в Италии.

    «Милан»

    Путь в плей-офф: «Милан» начал нынешний еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. Команда попала в «группу смерти», где также играли «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» и «Ньюкасл». Россонери были близки к выходу в плей-офф ЛЧ, но заняли третье место и вылетели в Лигу Европы.

    В 1/16 финала «Милан» встречался с «Ренном». По сути, миланский клуб снял все вопросы о победителе в первом матче, разгромив соперника дома со счетом 3:0. В ответной встрече во Франции «Милан» уступил 2:3, но прошел дальше.

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  • 11/03/2024

    • Последние матчи: «Милан» после успеха в первом поединке со «Славией» (4:2) затем победил и в Серии А. 10 марта подопечные Стефано Пиоли дома взяли верх над «Эмполи» (1:0). Единственный гол забил Кристиан Пулишич.

    У «Милана» трехматчевая выигрышная серия. Итальянский клуб не знает горечи поражений с 22 февраля. Стоит отметить, что «Милан» ни разу в своей истории не доходил до финала Лиги Европы и ее предшественника — Кубка УЕФА.

    Не сыграют: Побега (травма), Флоренци (под вопросом). Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: Обороне «Славии» в предстоящей встрече не позавидуешь. «Милан» обязательно создаст несколько опасных моментов. Сдержать атаку россонери будет сложно.

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    В последних 10 гостевых матчах «Милан» забивал в каждой встрече — по два и по три гола. В Праге итальянской команде вроде как нет надобности играть первым номером, но наверняка у гостей будут быстрые и опасные контратаки.

    Форвард Оливье Жиру (14 голов + 10 результативных передач) — самый результативный игрок «Милана» в нынешнем сезоне.

    Статистика для ставок

    • в первом матче в Италии «Милан» победил со счетом 4:2

    • «Славия» забивает в 24 встречах на домашней арене

    • в шести домашних играх Лиги Европы пражский клуб забивает более гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.70, победа «Славии» — в 3.01.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами 1.65 и 2.10.

    Прогноз: Гости превосходят соперника в классе. Но «Милану» главное не столько победить, сколько пройти дальше. Не исключено, что в Праге команды не выявят сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Прогноз: «Славии» нет смысла сидеть в обороне. Команда будет идти вперед, раскрываться, чем на контратаках воспользуется «Милан». Ожидается зрелищный матч.

    Ставка: тотал больше трех голов за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Славия» — «Милан» с коэффициентом 3.70. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. В Праге ожидается равная игра
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