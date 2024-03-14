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    НБА. «Детройт» победил «Торонто», «Чикаго» был сильнее «Индианы»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

    Демар Дерозан
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    Демар Дерозан

    «Детройт» победил дома «Торонто» — 113:104.

    Для канадского клуба это уже пятое поражение кряду. Главным героем встречи стал центровой Джейлен Дюрен, который оформил дабл-дабл.

    Д: Дюрен (24 + 23 подбора), Каннингем (19), Стюарт (15), Айви (14), Фонтеккьо (12).

    Т: Куикли (25), Олиник (19), Б. Браун (17), Нвора (12).

    «Орландо»«Бруклин» — 114:106 (33:16, 28:38, 32:23, 21:29)

    О: Банкеро (21), Картер (15), Саггс (14), Ф. Вагнер (14), Г. Харрис (13).

    Б: Томас (21), Бриджес (17), Шредер (13), К. Джонсон (13).

    «Индиана»«Чикаго» — 129:132 OT (28:30, 34:28, 23:35, 32:24, 12:15)

    Лучшим игроком встречи признан форвард «быков» Демар Дерозан, на счету которого 46 очков.

    И: Тернер (27), Халибертон (17 + 14 передач), Сиакам (17), Макконнелл (16), Смит (15).

    Ч: Дерозан (46), Карузо (23), Досунму (20), Уайт (15).

    Все прогнозы на НБА

    «Майами»«Денвер» — 88:100 (19:26, 25:24, 27:22, 17:28)

    М: Адебайо (17 + 13 подборов), Батлер (15).

    Д: Портер (25), Гордон (16), Дж. Мюррэй (14), Йокич (12 + 14 подборов).

    «Мемфис»«Шарлотт» — 98:110 (19:31, 27:25, 24:24, 28:30)

    М: Джексон (26), Кеннард (17), Джемисон (14), Кончар (13).

    Ш: Бриджес (27), Мицич (25), Г. Уильямс (18).

    «Нью-Орлеан»«Кливленд» — 95:116 (22:30, 23:23, 23:34, 27:29)

    Н: Уильямсон (33 ), Ингрэм (20), Мерфи (11).

    К: Гарлэнд (27 + 11 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Ньянг (16), Меррилл (15).

    Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Даллас»«Голден Стэйт» — 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)

    Больше всего очков в матче набрал форвард гостей Джонатан Куминга (27). У хозяев заметным был атакующий защитник Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл.

    Д: Ирвинг (23 + 10 передач), Дончич (21), Лайвли (12), Грин (11), Вашингтон (11).

    Г: Куминга (27), Уиггинс (17), Подземски (11), Джексон-Дэвис (10).

    «Сакраменто»«ЛА Лейкерс» — 120:107 (29:29, 31:27, 28:17, 32:34)

    Стоит отметить игру литовского центрового хозяев Домантаса Сабониса, на счету которого трипл-дабл.

    С: Барнс (23), Фокс (21), Мюррэй (19 + 11 подборов), Сабонис (17 + 19 подборов + 10 передач).

    Л: Ривз (28), Дэвис (22 + 10 подборов), Хатимура (20), Джеймс (18 + 13 подборов).

    «Портленд»«Атланта» — 106:102 (17:24, 30:28, 35:23, 24:27)

    П: Саймонс (36), Эйтон (33 + 19 подборов), Бэнтон (12).

    А: Мюррэй (40), Капела (13 + 14 подборов), Хантер (11).

    Все результаты игрового дня НБА 14 марта
    • «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 114:106.
    • «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 113:104.
    • «Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 129:132 (ОТ).
    • «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 88:100.
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:110.
    • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Каварьерс» — 95:116.
    • «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:99.
    • «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 120:107.
    • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» 106:102.
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