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    «Балтика» окажет сопротивление «Локомотиву», «Милан» «засушит» игру со «Славией»

    Экспресс дня 14 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Майк Меньян
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России, Лиге Европы и Лиге конференций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Локомотив» — «Балтика»

    Футбол. Кубок России

    Первый матч команды сыграли еще до зимней паузы и тогда завершили встречу со счетом 2:2. «Локомотив» первым открыл счет, затем пропустил два гола подряд, но все-таки смог уйти от поражения благодаря дублю Тимура Сулейманова.

    После возобновления чемпионата команда Михаила Галактионова находится не в лучшем состоянии. Она уступила «Динамо» (1:2) и не смогла обыграть аутсайдера «Сочи» (2:2). С приобретением Жерсиньо Ньямси никуда не исчезли проблемы в обороне, да и в целом в игре наблюдается некий дисбаланс.

    Все прогнозы на РПЛ

    Команда Сергея Игнашевича за зиму очень сильно поменяла состав и пока только находится в поиске своей игры, но перспективы у нее довольно неплохие, и она должна выбраться хотя бы в зону стыков.

    В последнем туре РПЛ против «Оренбурга» «Балтика» владела инициативой, имела немало моментов, но в конце игры допустила ненужную ошибку в обороне и потерпела досадное поражение со счетом 0:1. Но все равно зимнее пополнение выглядит довольно перспективно и вскоре должно дать плоды.

    Наш прогноз: победа «Балтики» с форой +1 за 1,56.

    «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа

    Футбол. Лига Конференций

    Первое их противостояние получилось очень ярким и результативным. «Фиорентина» первой открыла счет, но затем пошли качели, и только в конце матча ей удалось вырвать победу со счетом 4:3 после точного выстрела Антонина Барака.

    В последнем туре итальянской Серии А команда Винченцо Итальяно упустила победу в матче против «Ромы» (2:2), пропустив уже в добавленное время. В целом две последних игры получились не очень характерными для «фиалок» образца этого сезона, которые стали играть гораздо прагматичнее и значительно реже пропускать.

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    «Маккаби» на своем поле смог навязать неожиданную борьбу «Фиорентине» и чуть было не завершил встречу вничью. Теперь же в ответном матче вряд ли стоит ждать такого же залихватского футбола с обеих сторон.

    «Фиорентина» провела тяжелый матч в Серии А против «Ромы» и отлично понимает чего теперь ждать от «Маккаби», который шел большими силами в атаку на своем поле. В чемпионате Израиля команда уступила в гостях в последнем туре со счетом 1:2, наверняка держа в уме ответный матч Лиги конференций.

    Наш прогноз: «Маккаби» забьет меньше одного гола ИТ2 (ТМ1) за 1,34.

    «Славия» — «Милан»

    Футбол. Лига Европы

    В первом матче Лиги Европы «Славия» получила удаление уже в середине первого тайма, но все равно не бросила играть и смогла дважды поразить ворота «Милана» (2:4). Понятно, что соперник играл расслабленно и дал многое сделать у своих ворот, но все равно такая игра заслуживает похвалы.

    В чемпионате Чехии «Славия» на своем поле уверенно победила «Теплице» со счетом 4:0 и подходит к ответной встрече в хорошем настроении, где вряд ли «Милан» даст также разгуляться.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первой игре уже в первом тайме «россонери» трижды поразили ворота «Славии», а затем расслабились, стали играть вальяжно и не особо напрягаясь. Только, когда чехи сделали счет 3:2, пришлось немного поволноваться и напрячь силы. Лишь гол Пулишича окончательно успокоил «Милан».

    В последнем туре итальянской Серии команда Стефано Пиоли нанесла поражение «Эмполи» со счетом 1:0. Игра получилась тяжелой, «россонери» были близки к тому, чтобы потерять очки. Вряд ли в Лиге Европы они будут играть на максимуме, так как в чемпионате предстоят более важные игры.

    Наш прогноз: тотал меньше 3,5 за 1,47.

    Общий коэффициент — 3,07.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 14 марта с коэффициентом 3.07. Дата матча: 14.03.2024. Экспресс. «Балтика» окажет сопротивление «Локомотиву», «Милан» «засушит» игру со «Славией»
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