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    Сыграют ли соперники по низам?

    «Астон Вилла» — «Аякс». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 марта 2024 года

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    «Аякс» — «Астон Вилла»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Астон Вилла» — «Аякс». Начало — в 23:00 «Астон Вилла» — «Аякс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Английский клуб занимает 4-ю лигочемпионскую строчку в АПЛ. «Астон Вилла» набрала 55 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

    Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» на своём поле потерпела крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:4).

    Астон Вилла — Аякс: коэффициенты букмекеров

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    Что касается еврокубов, то в первом матче 1/8 финала против «Аякса» соперники разошлись миром (0:0).

    Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Дзаньоло, Камара, Конса, Мингс и Рэмзи.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: В строй британской команды после травм вернулись Дюран и Диего Карлос.

    Стоит также отметить, что у «Астон Виллы» прервалась выигрышная серия, которая до встреч с «Аяксом» и «Тоттенхэм» составляла три матча. Ранее были обыграны «Лутон» (3:2), но и «Ноттингем Форест» (4:2) и «Фулхэм» (2:1).

    «Аякс»

    Турнирное положение: В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает не то место, на которое претендует. В турнирной таблице амстердамский клуб идет на 5 месте, набрав 40 очков.

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    • Последние матчи: В матче внутреннего чемпионата «Аякс» нанес сыграл вничью с «Фортуной» (2:2).

    В еврокубковой игре 1/8 финала Лиги конференций «Аякс» и «Астон Вилла» разошлись миром (0:0).

    Не сыграют: 5 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, ван Аксел Донген и Бергейс. Из-за удаления в ответном поединке с англичанами, на не сыграет Тристан Гоэйер.

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    Состояние команды: В рамках 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» выбил из строя норвежский «Будё-Глимт» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    Статистика для ставок

    • В 2008 «Астон Вилла» переиграла «Аякс» со счетом 2:1

    • В 2012 «Аякс» и «Астон Вилла» разошлись миром (0:0)

    • Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет 3 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа «Аякса» — в 7.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: Играют абсолютно две равные по силам команды, ожидаем, что в этой игре всё решит один гол. Есть вероятность, что футболисты «Астон Виллы» и «Аякса» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.37.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды не забьют в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Аякс» с коэффициентом 2.37. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Сыграют ли соперники по низам?
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