14 марта в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» сыграет против лиссабонского «Спортинга». Начало — в 23:00 по мск. «Аталанта» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Путь в плей-офф: Клуб из Бергамо на групповом этапе стал первым в своем квартете, выиграв четыре игры из шести при двух ничьих.

Стоит отметить, что в одной группе с «Аталантой» играл и предстоящий противник, у которого итальянцы отобрали четыре балла. В первой же встрече 1/8 в Лиссабоне оппоненты расписали мировую со счетом 1:1.

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Последние матчи: На прошедших выходных «богини» расписали ничью в Турине с «Ювентусом» 2:2 и продолжают погоню за местом в Лиге чемпионов. К слову, данным результатом они продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей, где дважды уступали и три матча свели вничью.

Не сыграют: Франческо Росси может пропустить этот поединок.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аталанта» к этой встрече подходит не в лучшем состоянии, ведь она не может победить уже на протяжении пяти игр кряду. В этот период коллектив расписал три мировые и дважды уступал.

Перед этой же серией «сине-черные» выиграл шесть поединков подряд с учетом различных турниров. Не забивали они только в одном матче из 11 предыдущих.

«Спортинг»

Путь в плей-офф: Лиссабонский коллектив стал вторым в своем квартете на групповой стадии, пропустив вперед себя как раз предстоящего противника.

В 1/16 финала «Спортинг» прошел швейцарский «Янг Бойз», обыграв его сперва на выезде 3:1, а затем дома сыграв вничью 1:1. В первой же игре дома с «Аталантой» состоялась мировая 1:1.

Последние матчи: Накануне этой игры «львы» на выезде разгромили «Ароку» 3:0 в рамках чемпионата Португалии, где они ведут борьбу за золото. Отметим, что сейчас у них 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

Не сыграют: Вратарь Антонио Адан пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Спортинг» не знает горечи поражений на протяжении вот уже 11 встреч подряд. За это время лиссабонцы добились восьми викторий и три поединка свели вничью. Забивная серия также состоит из 11 матчей.

Всего же в текущем сезоне «зелено-белые» не смогли отличиться только в одном поединке с учетом всех турниров.

Статистика для ставок

Дома «Аталанта» выиграла восемь из девяти последних встреч при одном фиаско

«Спортинг» в гостях проиграл только раз за минувшие десять игр и восемь раз победил

Две из трех очных встреч этих клубов завершились вничью при одной победе «Аталанты»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.98, победа «Спортинга» — 3.90, ничья — 3.93.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.18 соответственно.

Прогноз: В этом поединке также ставим на то, что оппоненты огорчат друг друга, но в то же время не ждем от поединка высокой результативности и поэтому прогнозируем такой исход — обе забьют + ТМ 4,5.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.12.

Прогноз: И также не исключаем, что в основное время победитель не будет определен, ведь между собой эти команды играют упорно и две из трех очных встреч завершили вничью.

Ставка: ничья за 3.93.