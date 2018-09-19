«Спартак» забросил 6 шайб «Трактору»

Московскийразгромил челябинский(6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем отметился Анатолий Никонцев, еще по шайбе забросили Робин Ганзл, Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.

Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счёт Игорь Полыгалов.

«Спартак» набрал восемь очков после восьми матчей, у «Трактора» — пять после семи игр. В прошлом матче подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» со счётом 0:8.