«Спартак» забросил 6 шайб «Трактору»

«Спартак» — «Трактор»
LiveSport.Ru
Дублем отметился Анатолий Никонцев, еще по шайбе забросили Робин Ганзл, Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.
Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счёт Игорь Полыгалов.
«Спартак» набрал восемь очков после восьми матчей, у «Трактора» — пять после семи игр. В прошлом матче подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» со счётом 0:8.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
Голы: Никонцев — 1 (Кутейкин, Трунев), 0:45 — 1:0. Ганзл — 3 (Даугавиньш), 15:59 — 2:0. Никонцев — 2 (Калинин, Гудачек), 30:53 — 3:0. Хохлачев — 3 (бол., Зубов, Кутейкин), 36:17 — 4:0. Карсумс — 2 (бол., Даугавиньш, Гончаров), 39:18 — 5:0. Даугавиньш — 2 (бол., Карсумс), 40:08 — 6:0. Полыгалов — 4, 53:16 — 6:1Вратари: Гудачек — Судницин (Демченко, 40:00)Броски: 40 (11+18+11) — 16 (5+3+8)Штраф: 4 — 37