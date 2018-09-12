Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Евгений Ковыршин, Куинтон Хауден и Александр Павлович.
Единственную шайбу гостей забросил Максим Трунёв.
Минчане одержали первую победу в сезоне, прервав серию из четырёх поражений кряду, а коллектив Вадима Епанчинцева проиграл во второй раз в пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Ковыршин — 1 (Пулккинен, Уиркош), 5:26 — 1:0. Трунев — 1 (Косов), 32:37 — 1:1. Хауден — 1 (Пулккинен, Уиркош), 50:39 — 2:1. Павлович — 1 (п.в., Волков), 59:37 — 3:1Вратари: Энрот — Гудачек (59:13 — 59:37)Броски: 18 (5+5+8) — 22 (5+9+8)Штраф: 8 — 8