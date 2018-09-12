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    Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

    КХЛ Динамо Минск Спартак
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над московским «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Динамо»
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    В составе победителей отличились Евгений Ковыршин, Куинтон Хауден и Александр Павлович.

    Единственную шайбу гостей забросил Максим Трунёв.

    Минчане одержали первую победу в сезоне, прервав серию из четырёх поражений кряду, а коллектив Вадима Епанчинцева проиграл во второй раз в пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Ковыршин — 1 (Пулккинен, Уиркош), 5:26 — 1:0. Трунев — 1 (Косов), 32:37 — 1:1. Хауден — 1 (Пулккинен, Уиркош), 50:39 — 2:1. Павлович — 1 (п.в., Волков), 59:37 — 3:1Вратари: Энрот — Гудачек (59:13 — 59:37)Броски: 18 (5+5+8) — 22 (5+9+8)Штраф: 8 — 8
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