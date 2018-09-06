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    ЦСКА одержал волевую победу над «Магниткой»

    КХЛ Металлург Мг ЦСКА
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Металлург»
    ЦСКА — «Металлург»
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    Счет в матче в конце первого периода открыли хозяева — отличился Алексей Береглазов. Но во втором игровом отрезке Максим Шалунов сравнял счет, а в концовке встречи Кирилл Капризов принес победу ЦСКА

    Подопечные Йозефа Яндача проиграла два матча из трёх на старте чемпионата, у «армейцев» — две победы в трёх встречах.

    КХЛ . Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Береглазов — 1 (Матушкин, Расмуссен), 16:59 — 1:0. Шалунов — 1 (Слепышев), 32:46 — 1:1. Капризов — 2 (Григоренко), 52:12 — 1:2Вратари: Кошечкин (22:32 — 22:51, 58:05) — ЮханссонШтраф: 4 — 10Броски: 34 (8+15+11) — 32 (7+10+15)
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