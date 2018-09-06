ЦСКА одержал волевую победу над «Магниткой»

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче в конце первого периода открыли хозяева — отличился Алексей Береглазов. Но во втором игровом отрезке Максим Шалунов сравнял счет, а в концовке встречи Кирилл Капризов принес победу ЦСКА

Подопечные Йозефа Яндача проиграла два матча из трёх на старте чемпионата, у «армейцев» — две победы в трёх встречах.