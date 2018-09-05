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    «Барыс» забросил шесть шайб «Нефтехимику»

    КХЛ Нефтехимик Барыс
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»
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    В составе победителей шайбы забросили Патрис Кормье, Даррен Диц, Роман Старченко, Андре Петерссон, Павел Акользин и Мэттью Фрэттин.

    Голом престижа в составе хозяев при счете 0:5 отметился Юусо Пуустинен.

    7 сентября «Барыс» сыграет в гостях у «Ак Барса», а «Нефтехимик», проигравший две первые игры, в этот же день примет минское «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)
    Голы: Кормье — 1 (бол., Михайлис, Дитц), 23:42 — 0:1. Дитц — 1 (Фраттин), 25:44 — 0:2. Старченко — 1 (бол., Михайлис, Кормье), 42:54 — 0:3. Петерссон — 1 (бол., Боченски, Фраттин), 46:46 — 0:4. Акользин — 1 (Блэкер, Гренц), 47:56 — 0:5. Пуустинен — 1 (Руохомаа), 57:25 — 1:5. Фраттин — 1 (п.в., Кормье), 58:59 — 1:6Вратари: Ежов (Макаров, 25:44, 57:23 — 57:25, 58:19 — 58:59) — КарлссонБроски: 36 (14+11+11) — 28 (8+10+10)Штраф: 8 — 4
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