«Ак Барс» победил минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

В составе победителей отличились Александр Бурмистров и Роб Клинкхаммер. В серии буллитов форвард Владислав Кара принёс «Ак Барсу» победу.
За минчан голы на свой счет записали Андрей Костицын и Артём Артёмов.
Товарищеский матч. Кубок Латвийской железной дороги
«Динамо» Мн (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: А. Костицын — 1 (Готовец), 10:16 — 1:0. Бурмистров — 1 (мен.), 27:07 — 1:1. Клинкхаммер — 3 (бол., Попов, Марков), 30:44 — 1:2. Артемов — 2 (Волков), 42:26 — 2:2Победный буллит: Лукоянов Вратари: Карнаухов — Шарыченков