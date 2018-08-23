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    «Ак Барс» победил минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

    КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    Казанский «Ак Барс» на Кубке Латвийской железной дороги одолел минское «Динамо» в серии буллитов со счётом 3:2.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей отличились Александр Бурмистров и Роб Клинкхаммер. В серии буллитов форвард Владислав Кара принёс «Ак Барсу» победу.

    За минчан голы на свой счет записали Андрей Костицын и Артём Артёмов.

    Товарищеский матч. Кубок Латвийской железной дороги
    «Динамо» Мн (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: А. Костицын — 1 (Готовец), 10:16 — 1:0. Бурмистров — 1 (мен.), 27:07 — 1:1. Клинкхаммер — 3 (бол., Попов, Марков), 30:44 — 1:2. Артемов — 2 (Волков), 42:26 — 2:2Победный буллит: Лукоянов Вратари: Карнаухов — Шарыченков
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