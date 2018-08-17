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    «Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим

    Салават Юлаев КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Вячеславом Основиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

    Вячеслав Основин
    Вячеслав Основин
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    Соглашение 24-летнего хоккеиста с башкирским клубом рассчитано на два года.

    Основин перешел в «Салават Юлаев» в мае в результате обмена из московского ЦСКА. Минувший сезон он отыграл в новосибирской «Сибири», в составе которой провел 53 матча в КХЛ и набрал 23 очка (11 шайб + 12 передач).

    За карьеру в КХЛ Основин также защищал цвета «Трактора». В общей сложности воспитанник челябинского хоккея принял участие в 251 матче, забросил 42 шайбы и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «+15» и 156 штрафных минутах. 0

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