«Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим

Уфимский «Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение 24-летнего хоккеиста с башкирским клубом рассчитано на два года.

Основин перешел в «Салават Юлаев» в мае в результате обмена из московского ЦСКА. Минувший сезон он отыграл в новосибирской «Сибири», в составе которой провел 53 матча в КХЛ и набрал 23 очка (11 шайб + 12 передач).

За карьеру в КХЛ Основин также защищал цвета «Трактора». В общей сложности воспитанник челябинского хоккея принял участие в 251 матче, забросил 42 шайбы и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «+15» и 156 штрафных минутах. 0