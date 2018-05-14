Зайцев: Весь матч отыграли ровно

Защитникпрокомментировал победу надна чемпионате мира по хоккею.

«Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов. Большинство пять на три нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестеркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

«Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — добавил защитник.

Напомним, сборная России обыграла Словакию со счетом 4:0 и одержала пятую победу на чемпионате мира.