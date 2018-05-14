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    Зайцев: Весь матч отыграли ровно

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Словакии
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    Никита Зайцев
    На фото:Никита Зайцев
    Защитник сборной России Никита Зайцев прокомментировал победу над сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею.

    «Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов. Большинство пять на три нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестеркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

    «Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — добавил защитник.

    Напомним, сборная России обыграла Словакию со счетом 4:0 и одержала пятую победу на чемпионате мира.

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