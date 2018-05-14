Уверенный реванш. Сборная России всухую разбила Словакию

Перед матчем

Главное изменение в ростере сборной России по сравнению с игрой со Швейцарией коснулось вратарской линии. Василий Кошечкин получил отдых перед решающей битвой группового этапа со сборной Швеции – его заменил Игорь Шестеркин. Впервые выбыл из состава нападающий Сергей Андронов, зато вернулся в заявку Никита Сошников, заняв его место в третьем звене. Второй матч подряд из-за травмы пропускал защитник Динар Хафизуллин.

Также изменения коснулись второй, третьей и четвертой троек атаки. В пару к Артему Анисимову и Михаилу Григоренко из третьей тройки подняли Евгения Дадонова. Максим Шалунов поднялся в тройку к Максиму Мамину и Никите Сошникову. А вот Павел Бучневич из нападающего второго звена опустился на место 13-го форварда.

Что касается Словакии, по сравнению с игрой против Швеции, у нашего соперника также сменился вратарь. Вместо Патрика Рыбара сегодня с первых минут вышел номинально основной голкипер Марек Цыльяк, а единственное изменение в пятерках полевых игроков коснулось обороны – Кристиан Ярош и Доминик Граняк местами – Ярош поднялся во вторую пару к Мареку Далоге, а Граняк опустился в третью к Мартину Фехервару.

Первый период

Памятуя о поражение на Олимпийских играх от сборной Словакии, наша сборная сразу же взяла инициативу в свои руки и уже на второй минуте Павел Дацюк мог открывать счет, расстреливая Марека Цыльяка с близкого расстояния после передачи от Никиты Гусева.

Спустя три минуты все тот же Дацюк, получив передачу у ворот, сместился на пятак и бросил с неудобной руки – шайба рикошетом от голкипера попала в штангу, а в обратной атаке словакам удалось заработать большинство после не очень аккуратных действий защитника Никиты Трямкина. Впрочем, даже разместиться в зоне подопечные Крейга Рэмзи не сумели, не говоря о бросках по воротам.

Зато в равных составах Цыльяк снова спас Словакию. На этот раз Евгений Дадонов в упор расстреливал вратаря чешской «Кометы Брно». Не удалось России реализовать и последовавшее вскоре большинство. Но, учитывая преимущество подопечных Ильи Воробьева, гол был лишь вопросом времени. Оно пришло на 12-й минуте, когда Максим Мамин влетел в зону, бросил с острого угла, а затем успел к шайбе после добивания Никиты Сошникова – Мамин, выезжая из-за ворот, отправил шайбу в сетку с неудобной руки – 1:0.

Удвоить счет удалось на 17-й минуте. Павел Дацюк в правом углу накрутил защитника и отдал «слепую» передачу с неудобной руки в центр зоны, где Никита Гусев в касание отправил шайбу в сетку. Правда, бросок у форварда СКА не вышел, но помог рикошет от ноги защитника Михала Чайковски – 2:0.

В конечном итоге период Словакия заканчивала в три хоккеиста – Томаш Юрко и Михал Чайковски один за другим уселись в бокс для штрафников.

Второй период

За весь первый период Словакия смогла нанести по воротам Игоря Шестеркина всего два броска в створ, причем один из них в меньшинстве. Даже толком выйти из своей зоны для нашего соперника было серьезной проблемой. Поэтому главной задачей словаков было хоть как-то наладить игру в атаке.

Не удивительно, что после перерыва Словакия стала чаще гостить в нашей зоне, но и Россия дала сопернику больше пространства, стараясь сэкономить силы перед завтрашней игрой против Швеции. Россияне чаще использовали контратаки, в одной из которых Михаил Григоренко броском от синей линии угодил в штангу, а добивание Евгения Дадонова с пятачка потянул Цыльяк.

У Словакии самый реальный шанс отличиться имел нападающий «Чикаго» Томаш Юрко, который в одной из атак дважды бросал по воротам Шестеркина. Кроме того, ближе к концу периода соперник не реализовал второе в матче большинство.

Третий период

После второго перерыва Словакия побежала вперед, и хотя приблизиться к воротам Шестеркина не удавалось, подопечные Крейга Рэмзи старались бросать с любых позиций, в основном издали. Кроме того, вскоре Маским Мамин удалился, и позволил Словакии поиграть в большинстве – но снова Россия сыграла надежно в обороне.

В середине периода Россия могла забрасывать третью шайбу, но бросок Евгения Дадонова в упор потащил Марек Цыльяк. Он также успел перекрыть ближний угол, когда в следующей атаке бросал Максим Мамин.

В целом Россия спокойно контролировала ход матча, не тратя слишком много сил, но и не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. Возможно, действовать в таком ключе при счете 2:0 было немного рискованно, но необходимый результат был достигнут. А когда Словакия сняла голкипера, Максим Шалунов и Илья Михеев еще дважды огорчили соперника шайбами в пустые ворота – 4:0.

Итог

Сборной России удалось взять уверенный реванш у Словакии за поражение на Олимпийских играх. Отмечаем первые на турнире голы для Никиты Гусева и Ильи Михеева, первые очки Никиты Сошникова, который отметился ассистентским дублем, а также гол+пас Максима Шалунова. Но главное, свой второй шатаут оформил вратарь Игорь Шестеркин, отразив все 23 броска в створ. Интересно, что Игорь остается единственным вратарем, который пока не пропускал шайб на чемпионате мира, хотя сыграл в общей сложности 140 минут игрового времени, в том числе два полных матча.

Следующий поединок наша сборная проведет уже завтра 15 мая против сборной Швеции. Этот поединок станет битвой за первое место в группе «А». Начало встречи – в 21:15 по московскому времени.

Россия - Словакия 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мамин — (Сошников), 11:10 — 1:0; Гусев — (Дацюк, Зайцев), 16:50 — 2:0; Шалунов — (Сошников, п.в.), 58:49 — 3:0; Михеев — (Барабанов, Шалунов — п.в.), 59:44 — 4:0

Вратари: Шестеркин — Цыльяк

Штраф: 6 — 6

Броски: 36 (17+8+11) — 23 (2+11+10)

Россия: Шестеркин; Гавриков – Киселевич, Нестеров – Зайцев, Яковлев – Береглазов, Трямкин; Гусев – Дацюк – Капризов, Григоренко – Анисимов – Дадонов, Сошников – Шалунов – Мамин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бучневич.