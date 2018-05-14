ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Уверенный реванш. Сборная России всухую разбила Словакию

    Сборная России одержала крупную победу над сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Словакии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сборная России
    Сборная России
    fhr.ru
    Шайбы Максима Мамина, Никиты Гусева, Ильи Михеева и Максима Шалунова, а также шатаут Игоря Шестеркина помогли нашей команде уверенно обыграть Словакию.

    Перед матчем

    Главное изменение в ростере сборной России по сравнению с игрой со Швейцарией коснулось вратарской линии. Василий Кошечкин получил отдых перед решающей битвой группового этапа со сборной Швеции – его заменил Игорь Шестеркин. Впервые выбыл из состава нападающий Сергей Андронов, зато вернулся в заявку Никита Сошников, заняв его место в третьем звене. Второй матч подряд из-за травмы пропускал защитник Динар Хафизуллин.

    Также изменения коснулись второй, третьей и четвертой троек атаки. В пару к Артему Анисимову и Михаилу Григоренко из третьей тройки подняли Евгения Дадонова. Максим Шалунов поднялся в тройку к Максиму Мамину и Никите Сошникову. А вот Павел Бучневич из нападающего второго звена опустился на место 13-го форварда.

    Что касается Словакии, по сравнению с игрой против Швеции, у нашего соперника также сменился вратарь. Вместо Патрика Рыбара сегодня с первых минут вышел номинально основной голкипер Марек Цыльяк, а единственное изменение в пятерках полевых игроков коснулось обороны – Кристиан Ярош и Доминик Граняк местами – Ярош поднялся во вторую пару к Мареку Далоге, а Граняк опустился в третью к Мартину Фехервару.

    Первый период

    Памятуя о поражение на Олимпийских играх от сборной Словакии, наша сборная сразу же взяла инициативу в свои руки и уже на второй минуте Павел Дацюк мог открывать счет, расстреливая Марека Цыльяка с близкого расстояния после передачи от Никиты Гусева.

    Спустя три минуты все тот же Дацюк, получив передачу у ворот, сместился на пятак и бросил с неудобной руки – шайба рикошетом от голкипера попала в штангу, а в обратной атаке словакам удалось заработать большинство после не очень аккуратных действий защитника Никиты Трямкина. Впрочем, даже разместиться в зоне подопечные Крейга Рэмзи не сумели, не говоря о бросках по воротам.

    Зато в равных составах Цыльяк снова спас Словакию. На этот раз Евгений Дадонов в упор расстреливал вратаря чешской «Кометы Брно». Не удалось России реализовать и последовавшее вскоре большинство. Но, учитывая преимущество подопечных Ильи Воробьева, гол был лишь вопросом времени. Оно пришло на 12-й минуте, когда Максим Мамин влетел в зону, бросил с острого угла, а затем успел к шайбе после добивания Никиты Сошникова – Мамин, выезжая из-за ворот, отправил шайбу в сетку с неудобной руки – 1:0.

    Удвоить счет удалось на 17-й минуте. Павел Дацюк в правом углу накрутил защитника и отдал «слепую» передачу с неудобной руки в центр зоны, где Никита Гусев в касание отправил шайбу в сетку. Правда, бросок у форварда СКА не вышел, но помог рикошет от ноги защитника Михала Чайковски – 2:0.

    В конечном итоге период Словакия заканчивала в три хоккеиста – Томаш Юрко и Михал Чайковски один за другим уселись в бокс для штрафников.

    Второй период

    За весь первый период Словакия смогла нанести по воротам Игоря Шестеркина всего два броска в створ, причем один из них в меньшинстве. Даже толком выйти из своей зоны для нашего соперника было серьезной проблемой. Поэтому главной задачей словаков было хоть как-то наладить игру в атаке.

    Не удивительно, что после перерыва Словакия стала чаще гостить в нашей зоне, но и Россия дала сопернику больше пространства, стараясь сэкономить силы перед завтрашней игрой против Швеции. Россияне чаще использовали контратаки, в одной из которых Михаил Григоренко броском от синей линии угодил в штангу, а добивание Евгения Дадонова с пятачка потянул Цыльяк.

    У Словакии самый реальный шанс отличиться имел нападающий «Чикаго» Томаш Юрко, который в одной из атак дважды бросал по воротам Шестеркина. Кроме того, ближе к концу периода соперник не реализовал второе в матче большинство.

    Третий период

    После второго перерыва Словакия побежала вперед, и хотя приблизиться к воротам Шестеркина не удавалось, подопечные Крейга Рэмзи старались бросать с любых позиций, в основном издали. Кроме того, вскоре Маским Мамин удалился, и позволил Словакии поиграть в большинстве – но снова Россия сыграла надежно в обороне.

    В середине периода Россия могла забрасывать третью шайбу, но бросок Евгения Дадонова в упор потащил Марек Цыльяк. Он также успел перекрыть ближний угол, когда в следующей атаке бросал Максим Мамин.

    В целом Россия спокойно контролировала ход матча, не тратя слишком много сил, но и не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. Возможно, действовать в таком ключе при счете 2:0 было немного рискованно, но необходимый результат был достигнут. А когда Словакия сняла голкипера, Максим Шалунов и Илья Михеев еще дважды огорчили соперника шайбами в пустые ворота – 4:0.

    Итог

    Сборной России удалось взять уверенный реванш у Словакии за поражение на Олимпийских играх. Отмечаем первые на турнире голы для Никиты Гусева и Ильи Михеева, первые очки Никиты Сошникова, который отметился ассистентским дублем, а также гол+пас Максима Шалунова. Но главное, свой второй шатаут оформил вратарь Игорь Шестеркин, отразив все 23 броска в створ. Интересно, что Игорь остается единственным вратарем, который пока не пропускал шайб на чемпионате мира, хотя сыграл в общей сложности 140 минут игрового времени, в том числе два полных матча.

    Следующий поединок наша сборная проведет уже завтра 15 мая против сборной Швеции. Этот поединок станет битвой за первое место в группе «А». Начало встречи – в 21:15 по московскому времени.

    Россия - Словакия 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

    Голы: Мамин — (Сошников), 11:10 — 1:0; Гусев — (Дацюк, Зайцев), 16:50 — 2:0; Шалунов — (Сошников, п.в.), 58:49 — 3:0; Михеев — (Барабанов, Шалунов — п.в.), 59:44 — 4:0

    Вратари: Шестеркин — Цыльяк

    Штраф: 6 — 6

    Броски: 36 (17+8+11) — 23 (2+11+10)

    Россия: Шестеркин; Гавриков – Киселевич, Нестеров – Зайцев, Яковлев – Береглазов, Трямкин; Гусев – Дацюк – Капризов, Григоренко – Анисимов – Дадонов, Сошников – Шалунов – Мамин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бучневич.

    Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Валидольная победа. Сборная России дожала Швейцарию
  • Сборная России одержала свою четвертую победу на чемпионате мира по хоккею
    •
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • 14/05
    • Сборная России разгромила Словакию на чемпионате мира
  • 14/05
    • Сборная России назвала состав на матч со Словакией
  • 14/05
    • Шестеркин сыграет в воротах сборной России в матче со словаками
  • 14/05
    • Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Валидольная победа. Сборная России дожала Швейцарию
  • Сборная России одержала свою четвертую победу на чемпионате мира по хоккею
    •
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая
  • 1,84
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. «Вашингтон» удвоил свое преимущество, Кузнецов набрал три очка
  • Результат матча плей-офф НХЛ 14 мая
    •
  • НХЛ. «Виннипег» вышел вперед в финале Запада, Уилер набрал три очка
  • Обзор матча плей-офф НХЛ 13 мая
    •
  • Валидольная победа. Сборная России дожала Швейцарию
  • Сборная России одержала свою четвертую победу на чемпионате мира по хоккею
    •
  • 19:30
    • Сборная России разгромила Словакию на чемпионате мира
  • 16:18
    • Сборная России назвала состав на матч со Словакией
  • 21:16
    • Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
  • 20:45
    • Воробьев: Травма Мамина? Все выглядит не радужно
  • 20:22
    • Зайцев: Весь матч отыграли ровно
  • 19:42
    • Норвегия разобралась с Южной Кореей на ЧМ по хоккею
  • 10:31
    • Шестеркин сыграет в воротах сборной России в матче со словаками
  • 14:00
    • «Ак Барс» продлил контракт с Азеведо
  • 08:21
    • Кузнецов – первая звезда игрового дня в НХЛ
  • 23:59
    • Сборная России гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2018
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон