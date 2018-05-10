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    Гусев пропустит матч ЧМ-2018 с командой Чехии

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    Никита Гусев
    На фото:Никита Гусев
    Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев пропустит матч группового этапа чемпионата мира с командой Чехии.

    Об этом сообщил старший тренер россиян Алексей Жамнов.

    «Гусев не сыграет в матче с чехами. Сошников будет 13-м нападающим. Гусев не играет с чехами, потому что мы решили не форсировать. Планируем, что он выйдет в следующем матче со швейцарцами.

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    Все нормально у него, хорошо адаптация проходит в плане нагрузок. Как будем Никиту Сошникова использовать? Игра покажет, разные варианты есть. Нет, игру с чехами на Олимпиаде нет смысла вспоминать, тут другой турнир. Для нас важный матч сегодня», — цитирует Жамнова «Р-Спорт».

    Гусев, пропустивший порядка двух недель из-за болезни, прилетел в Данию 5 мая.

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