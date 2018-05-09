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    Сборная России заявила на ЧМ еще троих игроков

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
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    Илья Сорокин
    На фото:Илья Сорокин
    Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить ещё трёх игроков на чемпионат мира — 2018, передаёт пресс-служба ФХР.

    В список игроков внесены вратарь Илья Сорокин, а также нападающие Никита Гусев и Никита Сошников.

    Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место.

    Чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.


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