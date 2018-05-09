Сборная России заявила на ЧМ еще троих игроков

В список игроков внесены вратарь Илья Сорокин, а также нападающие Никита Гусев и Никита Сошников.
Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место.
Чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
Штаб национальной сборной заявил на чемпионат мира ещё троих игроков: вратаря Илью Сорокина, нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова. Таким образом для полной заявки на мировое первенство у нашей команды остается одно место. #силавсегдавкоманде #redmachine#iihfworlds pic.twitter.com/XDFXFD1BGE— Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2018 г.