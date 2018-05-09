Сборная России заявила на ЧМ еще троих игроков

Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить ещё трёх игроков на чемпионат мира — 2018, передаёт пресс-служба ФХР.

В список игроков внесены вратарь Илья Сорокин, а также нападающие Никита Гусев и Никита Сошников.

Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место.

Чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.