Бучневич: Такие матчи полезны для того, чтобы раскрепоститься

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями от победы над сборной Франции (7:0) в рамках чемпионата мира в Дании, в которой отметился заброшенной в большинстве шайбой.

«Мы хорошо начали, потому что было большое желание. У меня, например. Даже на форчеке довольно легко забирали шайбы.

Форчек хороший был — на удивление. Потому что площадка большая. Хорошо, что голы быстрые забили. Это раскрепостило.

Если честно, мы именно что бросили играть, забросив три шайбы. Второй период… Я, так сказать, начал ерундой маяться. Неправильно играл. Мне отдавали, а я пытался на партнера больше сыграть. Хотя бросать надо было.

Анисимов хороший парень, рабочий. Мне нравятся такие. Крис Крайдер такой же, рабочий. Прибежит всегда. Под воротами играет. Отдать ему — главное. У каждого же свой стиль. Хороший Анисимов игрок. Мне нравится.

Лед после десяти минут — жесть. Посмотрите, как от бортов шайба отскакивает. Просто не знаешь, как и куда полетит. На тренировках попробуем что-то с этим сделать. Но пока тяжело.

Это не самый простой гол в сезоне, был еще проще. "Вегасу", по-моему. Шайба, как правило, у меня в таких ситуациях перескакивает. Поэтому я выдержал паузу. Решил перестраховаться.

Очень рад, что забил. Такие матчи полезны для того, чтобы набраться уверенности и раскрепоститься. В целом, у французов хорошая команда. Просто для них это не самый главный матч», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».