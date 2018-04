Нападающий «Торонто» Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»не сыграет за сборную США на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.

Причиной является желание отдохнуть и восстановить силы после сезона с «Торонто», сообщил в своём твиттере журналист Джошуа Клиппертон.

«Мэйпл Лифс» проиграли серию первого раунда плей-офф «Бостон Брюинз» со счётом 3-4.

В семи матчах плей-офф Мэттьюс сумел набрать лишь 2 (1+1) очка. При этом в регулярном чемпионате 20-летний нападающий записал на свой счёт 63 (34+29) очка в 62 матчах.

Auston Matthews won’t play for the US at the worlds. Wants to rest and recuperate. #Leafs