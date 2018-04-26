У «Амура» нет шансов сохранить Бывальцева

Нападающий, скорее всего, покинет «Амур», сообщил первый вице-президент дальневосточного клуба

Бывальцев вошел в состав сборной России на этапы Евротура в Чехии и Швеции.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 24-летний форвард набрал 43 очка (19 голов и 24 передачи).

СКА ведет переговоры по форварду «Амура»

«Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топ-клубов КХЛ очень высок. Несмотря на то что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности.

Поэтому сейчас ведем конкретные переговоры о его переходе в один из клубов – лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача – сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для "Амура". К слову, интерес у других команд вызывает и партнёр Алексея (форвард) Олег Ли. Его обмен тоже возможен», — сказал Филиппенко, которого цитирует официальный сайт клуба.