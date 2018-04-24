Овечкин: Не могу дождаться встречи с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтона»прокомментировал победу над «Коламбусом» (6:3, 4-2) в серии первого раунда Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от встречи с «Питтсбургом» во втором раунде.

«Эта серия получалась очень интересной и для хоккеистов, и для зрителей. Нам немного не повезло в первых двух овертаймах, зато повезло в третьем. В дополнительное время всякое может случиться. Победа в третьем матче была ключевой. Мы верили друг в друга, не паниковали и придерживались своей игры.

Серия с "Питтсбургом"? Я уже говорил, что не могу дождаться (с улыбкой). Это огромный шанс для нас сделать шаг вперед. У них есть опыт, они выиграли два Кубка за два года. Они знают, как справляться с давлением. Для нас эта серия будет важнейшей», – сказал Овечкин пресс-службе НХЛ.