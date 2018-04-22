ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Россия проиграла третий матч Евротура подряд

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная России в рамках очередного этапа Евротура потерпела поражение от сборной Чехии со счетом 1:2.

    Российские хоккеисты пропустили по шайбе в первых двух периодах — их авторами стали Хытил и Странски. Кручинин сократил отставание, реализовав большинство в третьем периоде. Команды показывали довольно открытый хоккей, но большего добиться не удалось даже после того, как тренерский штаб выпустил шестого полевого вместо вратаря Кошечкина.

    В прошлом матче Россия проиграла сборной Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу за две минуты до конца третьего периода. Причем третий матч подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева наша команда уступает с тем же счетом – 1:2. В первой игре россияне проиграли шведам.

    Евротур. Чешские хоккейные игры. 1-й тур
    Чехия — Россия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — Хытил (Задина) 08:36 ГБ; 2:0 — Странски (Томашек) 20:14; 2:1 — Кручинин (Мамин, Береглазов) 49:27 ГБ.Вратари: Риттих — КошечкинШтраф: 12 (4+6+2) — 14 (4+8+2)
    Россия попробует обыграть ЧехиюЧехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией
  • Реакция СМИ на поражение сборной России от команды Финляндии
    •
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • 21/04
    • Cборная России победила Чехию на ЮЧМ
  • 19/04
    • Россия проиграла команде Швеции на старте Чешских хоккейных игр
  • 15/04
    • Кошечкин, Шестеркин и Бочаров вошли в состав сборной России на Чешские игры
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ювентус» не дрогнет против «Наполи»
  • «Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
  • 4,50
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 19:27
    • «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина
  • 16:23
    • Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ
  • 15:50
    • «Ак Барс» — ЦСКА: команды назвали составы на пятый матч финальной серии
  • 14:00
    • Морозов: Нельзя говорить, что «Ак Барс» уже не отпустит ЦСКА
  • «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 4,00Послезавтра в 02:00
  • Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 1,99Послезавтра в 02:00
  • 13:12
    • Оглашен состав сборной России на матч ЮЧМ против Финляндии
  • 12:06
    • Бучневич сомневается в своей поездке на ЧМ-2018
  • Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией
  • Реакция СМИ на поражение сборной России от команды Финляндии
    • 10:50
  • 10:43
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:54
    • «Тампа» была чуть лучше, считает Василевский
  • 09:41
    • Овечкин: Необходимо отдать должное Холтби и выиграть еще один раз
  • НХЛ. «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф, «Вашингтон» повел в серии с «Коламбусом»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 22 апреля
    • 07:57
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
    • 1,96Сегодня в 15:20
  • 21/04
    • Чехия обыграла Швецию на Чешских играх
  • 21/04
    • Cборная России победила Чехию на ЮЧМ
  • Сумеет ли «Колорадо» сравнять счет в серии?
  • «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 23 апреля
    • 1,92Завтра в 02:00
  • 21/04
    • Борщевский станет новым главным тренером «Амура»
  • 21/04
    • Защитник СКА продолжит карьеру в «Нью-Джерси»
  • 21/04
    • Владелец и председатель правления «Йокерита» покидает клуб
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон