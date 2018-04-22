Россия проиграла третий матч Евротура подряд

в рамках очередного этапа Евротура потерпела поражение отсо счетом 1:2.

Российские хоккеисты пропустили по шайбе в первых двух периодах — их авторами стали Хытил и Странски. Кручинин сократил отставание, реализовав большинство в третьем периоде. Команды показывали довольно открытый хоккей, но большего добиться не удалось даже после того, как тренерский штаб выпустил шестого полевого вместо вратаря Кошечкина.

В прошлом матче Россия проиграла сборной Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу за две минуты до конца третьего периода. Причем третий матч подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева наша команда уступает с тем же счетом – 1:2. В первой игре россияне проиграли шведам.