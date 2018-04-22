Россия проиграла третий матч Евротура подряд

Российские хоккеисты пропустили по шайбе в первых двух периодах — их авторами стали Хытил и Странски. Кручинин сократил отставание, реализовав большинство в третьем периоде. Команды показывали довольно открытый хоккей, но большего добиться не удалось даже после того, как тренерский штаб выпустил шестого полевого вместо вратаря Кошечкина.
В прошлом матче Россия проиграла сборной Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу за две минуты до конца третьего периода. Причем третий матч подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева наша команда уступает с тем же счетом – 1:2. В первой игре россияне проиграли шведам.
Евротур. Чешские хоккейные игры. 1-й тур
Чехия — Россия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: 1:0 — Хытил (Задина) 08:36 ГБ; 2:0 — Странски (Томашек) 20:14; 2:1 — Кручинин (Мамин, Береглазов) 49:27 ГБ.Вратари: Риттих — КошечкинШтраф: 12 (4+6+2) — 14 (4+8+2)