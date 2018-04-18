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    Гюнге продлил контракт с «Трактором»

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    Рихард Гюнге
    На фото:Рихард Гюнге
    «Трактор» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта со шведским форвардом Рихардом Гюнге.

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

    31-летний швед перешел в челябинский клуб в начале сезона-2017/18 в результате обмена Жильбера Брюле в «Куньлунь Ред Стар». По итогам сезона Гюнге стал лучшим бомбардиром «Трактора», набрав 48 (22+26) очков в 65 матчах, в том числе 16 (8+8) очков в плей-офф.

    «В первую очередь мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф. Рихард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков. Второй немаловажный фактор — Гюнге сам очень хотел остаться в "Тракторе", поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

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