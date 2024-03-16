«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:30 мск. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 12-е место, имея в своем активе 35 очков после 28 туров.

Отрыв от зоны вылета составляет уже 14 очков, поэтому «дачникам» вряд ли стоит переживать о будущем.

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Последние матчи: в прошлом туре «Фулхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2). Но этот результат не должен удивлять, на поле «волков» всем тяжело играть, даже командам топ-6.

Зато перед этим «Фулхэм» провал два классных матча. В первом команда Марку Силвы одержала победу над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а во втором разгромила «Брайтон» (3:0).

Также стоит отметить, что «Фулхэм» хорошо играет на своем поле. Лондонский клуб потерпел лишь одно поражение (от «Астон Виллы») в пяти предыдущих домашних матчах в рамках АПЛ.

Не сыграют: под вопросом находится только участие мексиканского нападающего Рауля Хименеса, все остальные готовы играть.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: важно отметить, что «Фулхэм» уже прекратил борьбу во всех остальных турнирах, поэтому теперь у него есть целая неделя для тренировок между матчами. В плане выносливости команда Силвы сейчас в полном порядке, в чем можно было убедиться в игре с «МЮ». «Фулхэм» опасен для всех, кому срочно нужны очки на финишном отрезке.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, набрав в 27 матчах 53 очка. Отставание от «Астон Виллы» — лишь два очка. При это у «шпор» есть еще игра в запасе.

Последние матчи: в прошлое воскресенье «Тоттенхэм» удивил уверенной победой на поле «Астон Виллы» — 4:0. Безусловно, для многих этот результат стал сюрпризом с учетом того, что команда Унаи Эмери, как правило, очень сильно играет дома. Примечательно, что первый тайм завершился со счетом 0:0, а во втором атака «Тоттенхэма» отправила конкурента в нокаут.

Пока что март получается очень удачным для команды Энджа Постекоглу. В начале месяца она выиграла у «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

«Тоттенхэм» потерпел лишь два поражения в 12-ти предыдущих турах, проиграв «Брайтону» и «Вулверхэмптону».

Не сыграют: Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Форстер и Микки ван де Вен.

Состояние команды: у «Тоттенхэма» аналогичная ситуация — у них остались только матчи АПЛ. То есть время для подготовки и восстановления более чем достаточно. Можно не сомневаться, что в оставшихся турах «шпоры» будут играть в свой любимый атакующий футбол.

Судя по недавним матчам, ключевые исполнители «Тоттенхэма» находятся в отличной форме. В первую очередь, это касается Сон Хын Мина и Джеймса Мэддисона. Кадровая ситуация позволяет команде Постекоглу бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

В последних десяти матчах АПЛ с участием «Тоттенхэма» сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

«Тоттенхэм» выиграл девять из 11-ти последних матчей против «Фулхэма» во всех турнирах

В шести предыдущих матчах «Фулхэма» в АПЛ было забито не менее трех мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Тоттенхэма» — за 2.03.

Прогноз: несмотря на то, что «Фулхэм» очень солидно выглядел в недавних матчах, мы все-таки считаем, что «Тоттенхэм» наберет три очка в дерби благодаря своим размашистым атакам.

Футбол Постекоглу — одно из главных событий сезона в АПЛ. Не зря некоторые СМИ утверждают, что австралиец может заменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.03.

Прогноз: скорее всего, матч порадует всех нейтральных зрителей. Скучно здесь точно не будет, обе команды демонстрируют очень бодрый футбол.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.39.