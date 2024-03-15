Действующий чемпион Германии «Бавария» сыграет в гостях с «Дармштадтом» в рамках 26-го тура Бундеслиги. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Дармштадт»

Команда из одноименного города располагается на последнем 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Дармштадт» набрал 13 очков в 25-ти матчах и на 5 пунктов отстает от зоны стыковых матчей на выбывание. На счету подопечных Торстена Либеркнехта 2 победы, 7 ничьих и 16 поражений.

«Дармштадт» проиграл два последних матча в чемпионате с общей разницей мячей 0:8. Сначала «лилии» крупно уступили дома «Аугсбургу» (0:6), а в крайнем туре не смогли забить на выезде «Лейпцигу» (0:2).

Таким образом, «Дармштадт» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 18-ти матчей. Последний раз подопечные Либеркнехта праздновали успех 7 октября прошлого года в матче против «Аугсбурга» (2:1).

«Бавария»

«Бавария» идет следом за лидирующим «Байером», отстав от леверкузенцев на 10 пунктов за 9 туров до окончания чемпионата. Сейчас на счету мюнхенцев 57 очков в 25-ти матчах: 18 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 73:29.

Подопечные Томаса Тухеля набрали 4 очка в 2-х мартовских матчах Бундеслиги. В крайнем туре чемпионата «Бавария» растоптала в домашней встрече «Майнц» (8:1), а до этого упустила победу над «Фрайбургом» в гостях (2:2).

В начале прошлой недели мюнхенцы также успешно сыграли в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Лацио». После минимального поражения в гостях (0:1) немецкий клуб дома разгромил соперника со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Личные встречи

Матч первого круга Бундеслиги завершился разгромной победой «Баварии» со счетом 8:0. Таким образом, мюнхенцы оказались сильнее во всех 8-ми очных встречах.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дармштадт» — «Бавария» с коэффициентом 2.12.