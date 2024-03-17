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    СКА начнет четвертьфинальный раунд с уверенной победы?

    СКА — «Автомобилист». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Автомобилист»
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    СКА в заключительной встрече с «Торпедо»
    В первом четвертьфинальном матче серии Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «СКА-Арене» 17 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). СКА — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2024 года
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    СКА

    Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного сезона игровой тонус СКА позволял ему навязать борьбу за Кубок Континента. Однако по итогам регулярки команда опустилась на второе место в таблице Запада, набрав 95 очков и отстав на 3 балла от «Динамо» Москва.

    Последние матчи: В 1/8 финала санкт-петербуржцы вышли на «Торпедо», которое ближе к завершению сезона совсем скисло на фоне тотального игрового разлада. С этим соперником «армейцы» разделались за пять матчей — 4:1.

    СКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

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    Все трудные моменты в этой борьбе СКА пережил у себя дома, где сперва крупно проиграл (2:5), а затем вырвал победу лишь в овертайме, уступая в две шайбы в основное время (3:2 ОТ). Но в остальных матчах команда Романа Ротенберга выглядела уверенно (5:2, 4:1, 3:0).

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    Не сыграют: Из-за повреждений начало четвертьфинала пропустят Борна Рендулич, Владимир Алистров, Иван Зинченко и Андрей Педан.

    Состояние команды: Несмотря на стартовый сбой, серия с «Торпедо» в целом прошла гладко, а успехи команды Романа Ротенберга в большинстве матчей были обусловлены высокой результативностью.

    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Автомобилист» соперничал с несколькими командами за место в первой четверке, однако завершил кампанию пятым в таблице Востока, набрав 82 очка.

    Последние матчи: В первом раунде Кубка екатеринбуржцы попали на «Ак Барс», который в теории считался одним из самых сильных соперников на Востоке. Однако все аналитические расклады были выброшены в урну по итогам пяти матчей этого противостояния — 4:1.

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    • В отличие от СКА, «Автомобилист» начал свою серию превосходно, добившись трех побед (2:1, 4:0, 3:1). Единственное поражение команда потерпела 6 марта у себя дома (0:5), в результате чего точку пришлось ставить на «Татнефть-Арене» 8-го числа (2:1).

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: «Автомобилист» стал режиссером главной сенсации 1/8 финала. Тем не менее той самоотдачи и характера, которые были присущи в первом раунде, команде Николая Заварухина может не хватить, СКА не выбить исключительно за счет большего желания.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» одержал четыре победы в последних гостевых матчах, ни разу не пропустив больше гола

    • СКА выиграл в 9 встречах из 11 последних на домашней площадке

    • В двух очных матчах текущего сезона общая результативность в основное время была остановлена на отметке четырех заброшенных шайб, соперники обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 5.20.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.92.

    Прогноз: Чтобы не поворотить участь «Торпедо», команда Заварухина не станет рисковать и выберет оборонительную модель игры на территории СКА. Однако санкт-петербуржцам хватит умений, с помощью которых они покажут, кто в этой серии главный.

    Ставка: СКА победит + ТМ 6.5 за 1.90.

    Прогноз: Команде Ротенберга крайне важно выйти в этом противостоянии вперед, поскольку дальше будет сложнее. Поэтому домашний этап четвертьфинала она постарается провести во всех смыслах образцово.

    Ставка: СКА не проиграет ни одного периода за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч СКА — «Автомобилист» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на хоккей. СКА начнет четвертьфинальный раунд с уверенной победы?
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