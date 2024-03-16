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    • Онопко: Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги за последнее время
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    Онопко: Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги за последнее время

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Парагвая Сборная Сербии
    Ассистент Валерия Карпина в сборной России Виктор Онопко в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о предстоящих товарищеских матчах с командами Сербии и Парагвая.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Самые сложные спарринги за последнее время? Наверное, да. С учетом количества сербов, парагвайцев, играющих сегодня в больших лигах.

    Мы, как всегда, определили сначала расширенный список. Потом сужаем его, сейчас это было сделано после игр на Кубок. Пока только собрались, нужно понять, кто в каком состоянии приехал после тура РПЛ, кубковых матчей. Многое после медицинского обследования станет ясно. Соперники сильные, интересные, но 21-е и 25-е — очень удобный график. Есть время на восстановление, на системные тренировки. Будет уже в рабочем режиме определять состав от занятия к занятию, от игры к игре. Хотя, понятно, есть четкий план работы. Оцениваем, кто, когда и сколько сыграл за клубы.

    Захарян? В начале не вызывали, поскольку ему нужно было там адаптироваться. Новые страна, команда, язык — тут наши мотивы понятны. Потом был период травм, отсутствия игровой практики. Валерий Георгиевич общался с ним, поскольку нужен был совет, тем более "Сосьедад" Карпину прекрасно знаком. А сейчас Арсен получает значительное игровое время, преодолел некий порог конкуренции. Самый сложный для него период, думаю, заканчивается. Поэтому вызов ни в коей мере не аванс», — сказал Онопко.

    Полную версию интервью с Виктором Онопко смотрите здесь.

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