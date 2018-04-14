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    Херсли не намерен покидать СКА

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    Патрик Херсли
    На фото:Патрик Херсли
    Защитник петербургского СКА Патрик Херсли готов продлить контракт с клубом и продолжить выступления в КХЛ. Об этом игрок сообщил в комментарии Hockey Sverige.

    «Если все будет идти по клану, то я останусь в Санкт-Петербурге. У меня нет желания возвращаться в Швецию на один сезон, после чего вновь куда-то переезжать. Вернусь домой на постоянной основе, когда буду готов к этому. Сейчас я рассчитываю остаться в КХЛ, поэтому вопрос для меня закрыт», — заявил Херсли.

    Стоит отметить, что в межсезонье 31-летний швед может стать свободным агентом.

    В регулярном чемпионате и плей-офф сезона 2017/18 легионер провел 56 матчей и набрал 40 (15 шайб + 25 передач) очков при показателе полезности «+23».

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