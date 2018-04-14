Херсли не намерен покидать СКА

Защитникготов продлить контракт с клубом и продолжить выступления в КХЛ. Об этом игрок сообщил в комментарии Hockey Sverige

«Если все будет идти по клану, то я останусь в Санкт-Петербурге. У меня нет желания возвращаться в Швецию на один сезон, после чего вновь куда-то переезжать. Вернусь домой на постоянной основе, когда буду готов к этому. Сейчас я рассчитываю остаться в КХЛ, поэтому вопрос для меня закрыт», — заявил Херсли.

Стоит отметить, что в межсезонье 31-летний швед может стать свободным агентом.

В регулярном чемпионате и плей-офф сезона 2017/18 легионер провел 56 матчей и набрал 40 (15 шайб + 25 передач) очков при показателе полезности «+23».