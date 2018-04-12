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    Воробьёв — и.о. главного тренера сборной России по хоккею

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, Олег Знарок станет консультантом, заявил журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

    «Готовимся к Дании, сейчас у нас Евротур, Еврочеллендж. Команда готовится. Знарок для нас очень много сделал, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Сейчас он подустал психологически, на него была сильная нагрузка и в СКА и в сборной. На этот турнир временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьёв, а Знарок будет консультантом. Харийс Витолиньш тоже не едет на ЧМ», — передает слова Третьяка «Чемпионат».

    Напомним, что Знарок работал в национальной команде с марта 2014 года, под его руководством сборная выиграла Олимпийские игры-2018, стала чемпионом мира в 2014 году, взяла серебро турнира-2015, а также две бронзы чемпионата в 2016 и 2017 году.

    Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2018 состоится в Дании с 4 по 20 мая.

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