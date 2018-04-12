Воробьёв — и.о. главного тренера сборной России по хоккею

будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании,станет консультантом, заявил журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР)

«Готовимся к Дании, сейчас у нас Евротур, Еврочеллендж. Команда готовится. Знарок для нас очень много сделал, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Сейчас он подустал психологически, на него была сильная нагрузка и в СКА и в сборной. На этот турнир временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьёв, а Знарок будет консультантом. Харийс Витолиньш тоже не едет на ЧМ», — передает слова Третьяка «Чемпионат».

Напомним, что Знарок работал в национальной команде с марта 2014 года, под его руководством сборная выиграла Олимпийские игры-2018, стала чемпионом мира в 2014 году, взяла серебро турнира-2015, а также две бронзы чемпионата в 2016 и 2017 году.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2018 состоится в Дании с 4 по 20 мая.