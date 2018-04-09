Ковальчук: В ближайшие два-три года попробую свои силы в Северной Америке

Нападающий СКАпосле поражения в финале Западной конференции плей-офф от КХЛ от(2-4) рассказал, что продолжит карьеру за океаном.

«Было много моментов, чтобы забить. В третьем периоде у соперников был только один бросок, но они сравнял счет. Молодцы. Надо их поздравить.

Не так важно, у кого было преимущество. У нас были возможности забить в большинстве, но мы их не использовали. Думаю, что была достойная серия. Хочется пожелать "Ак Барсу" и ЦСКА удачи в финале.

Не думаю, что поражение связано с Олимпиадой. После нее прошло полтора месяца. У нас были силы, эмоции. При такой армии болельщиков как можно играть по-другому?

У нас некого упрекнуть в раздевалке. У ЦСКА здорово сыграл вратарь, шайба не шла в ворота. У Паши (Дацюка) был отличный момент.

Казалось, шайба уже в воротах, но Юханссон ее отбивал щитком. Это хороший голкипер. Но на этой стадии плей-офф плохих не бывает.

Я уже сказал болельщикам и руководству клуба спасибо. В ближайшие два-три года попробую свои силы в Северной Америке. За годы выступления мы со СКА стали одной семьей. Я не говорю болельщикам петербуржцев "Прощай", а говорю "До свидания".

Первенство мира – всегда принципиальный турнир. Если буду нужен, всегда готов помочь сборной. Здоровье в порядке. Последние матчи особенно хорошо себя чувствовал.

Я провел отличные пять лет в России. Меня по-доброму приняли. Питер – особенный город. Он всегда будет в моем сердце.

Мы добились больших результатов. Выиграли два Кубка Гагарина. Здорово выступают молодежная команда и команда высшей лиги», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».