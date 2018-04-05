«Северсталь» продлила контракт с Монаховым

Нападающий «Северстали»продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провел 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности «-7».

Помимо клуба из Череповца Монахов выступал в КХЛ за питерский СКА.