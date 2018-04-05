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    «Северсталь» продлила контракт с Монаховым

    КХЛ Северсталь
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    Сергей Монахов
    На фото:Сергей Монахов
    Нападающий «Северстали» Сергей Монахов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

    Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провел 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности «-7».

    Помимо клуба из Череповца Монахов выступал в КХЛ за питерский СКА.


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