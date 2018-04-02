СКА уверенно разобрался с ЦСКА и повел в серии

СКА одержал победу со счетом 5:2.
В составе команды Олега Знарка отличились Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, который поразил пустые ворота. У хозяев шайбы на счету Кирилла Петрова и Михаила Григоренко.
Отметим, что после гола Гусева ЦСКА поменял вратаря — вместо Ильи Сорокина на лед вышел Ларс Юханссон.
Таким образом, питерцы повели в серии со счетом 2:1.
КХЛ. Западная конференция. Финал. Третий матч
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Торесен — 1 (Гавриков, Шипачев), 16:04 — 0:1. Петров — 2 (Андронов, Ничушкин), 17:58 — 1:1. Коскиранта — 4 (Широков, Барабанов), 19:06 — 1:2. Херсли — 1, 21:16 — 1:3. Гусев — 6 (Плотников), 23:37 — 1:4. Григоренко — 7 (Капризов), 32:28 — 2:4. Барабанов — 3 (п.в.), 57:44 — 2:5.Вратари: Сорокин (Юханссон, 23:37, 57:37 — 57:44) — Коскинен.Штраф: 24 — 8.Броски: 29 (12+9+8) — 34 (18+10+6).