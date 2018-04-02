СКА уверенно разобрался с ЦСКА и повел в серии

В Москве состоялся третий матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между

СКА одержал победу со счетом 5:2.

В составе команды Олега Знарка отличились Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, который поразил пустые ворота. У хозяев шайбы на счету Кирилла Петрова и Михаила Григоренко.

Отметим, что после гола Гусева ЦСКА поменял вратаря — вместо Ильи Сорокина​ на лед вышел Ларс Юханссон.

Таким образом, питерцы повели в серии со счетом 2:1.