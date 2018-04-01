«Амур» усилится обладателем Кубка Гагарина

«Амур» подпишет контракт с чешским нападающим сообщает пресс-служба хабаровчан.

Подробности контракта с 25-летним игроком не разглашаются.

Нынешний сезон Филиппи начинал в составе магниторского «Металлурга», за который провел 25 игр, набрав 17 (6+11) очков. В декабре 2017 года стороны расторгли контракт.

Также стало известно, что «Амур» заключил новые контракты с тремя защитниками — Дмитрием Швиденко, Семёном Букаревым и Бату Гендуновым.

25-летний Швиденко перешел в «Амур» в межсезонье 2017 года в статусе неограниченно свободного агента и провел за команду 9 матчей, отметившись 1 голом.

21-летний Букарев начал профессиональную карьеру в хабаровском клубе — за молодежную команду «Амурские Тигры» воспитанник читинского хоккея провел четыре полноценных сезона. Является рекордсменом команды среди защитников по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах МХЛ (156 игр). В нынешнем сезоне провел за молодых «Тигров» 16 матчей, набрав 7 очков (3+4).

19-летний Гендунов перешел в хабаровский клуб в декабре 2017 года. В составе «Тигров» провел 24 матча, набрав 4 очка (1+3).