«Бостон» продлил контракт с 41-летним защитником

Защитникподписал с «Бостоном» однолетний контракт на 5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба лиги.

Также 41-летний защитник, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, может дополнительно заработать 1,75 миллиона долларов в зависимости от собственного выступления.

Хара, являющийся капитаном «Брюинз» с сезона-2006/07, набрал 23 (7+16) очка в 68 встречах текущего чемпионата.

В 1418 играх за 20 сезонов в составе «Айлендерс», «Оттавы» и «Брюинз» он набрал 627 (195+432) очков.

В 2009 году он выиграл «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги, а в 2011-м с «Бостоном» завоевал Кубок Стэнли.