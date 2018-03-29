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    «Бостон» продлил контракт с 41-летним защитником

    Бостон Брюинз НХЛ
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    Здено Хара
    На фото:Здено Хара
    Защитник Здено Хара подписал с «Бостоном» однолетний контракт на 5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба лиги.

    Также 41-летний защитник, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, может дополнительно заработать 1,75 миллиона долларов в зависимости от собственного выступления.

    Хара, являющийся капитаном «Брюинз» с сезона-2006/07, набрал 23 (7+16) очка в 68 встречах текущего чемпионата.

    В 1418 играх за 20 сезонов в составе «Айлендерс», «Оттавы» и «Брюинз» он набрал 627 (195+432) очков.

    В 2009 году он выиграл «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги, а в 2011-м с «Бостоном» завоевал Кубок Стэнли.

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