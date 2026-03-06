прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.14

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скоушабэнк-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» провел 63 матча, в которых набрал 65 очков. В таблице Восточной конференции канадцы из Онтарио находятся на 13-й позиции, на 8 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В битве за Онтарио 1 марта «Торонто» потерпел крупное домашнее поражение от «Оттавы» (2:5).

Двумя днями позже на своей площадке «Лифс» уступили «Филадельфии» (2:3, бул.). В следующих гостевых матчах команда Крэйга Беруби проиграла «Нью-Джерси» (3:4, бул.) и «Айлендерс» (2:6).

Не сыграют: Кристофер Танев.

Состояние команды: Сезон «Торонто» граничит с катастрофой, которая способна накрыть большую часть Онтарио: команда спикировала в подвал таблицы и демонстрирует ужасную игру.

На отрезке в 15 матчей коллектив Крэйга Беруби потерпел 12 поражений, а в 63 встречах «Лифс» пропустили 221 шайбу — никто в Восточной конференции не имеет показателя хуже.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В таблице Востока «Тампа» прописалась на 2-й позиции с 80 очками после 60 матчей. По дополнительной разнице команда из Флориды опережает «Баффало».

Последние матчи: Заключительную февральскую встречу «Тампа-Бэй» провела под знаком битвы восточных лидеров в Роли, где потерпела поражение от «Каролины» (4:5).

Возвращение на домашнюю арену тем временем обернулось провалом в игре против «Баффало» (2:6). В ходе недавних выездов команда Джона Купера уступила «Миннесоте» (1:5) и «Виннипегу» (1:4).

Не сыграют: Макс Крозье, Доминик Джеймс, Ник Пол, Гэйдж Гонсалвес.

Состояние команды: После возобновления чемпионата «Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» и увеличила серию до 6 побед кряду. Затем у команды Джона Купера начались проблемы.

В 4-х последних встречах «Лайтнинг» остались без турнирных пополнений, проиграли прямому конкуренту и всякий раз пропускали не менее 4-х голов. В 3-х последних матчах коллектив из Флориды горел соперниками в 3 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Торонто» победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали 6 и более голов

«Торонто» не проигрывает «Тампе» на домашнем льду на протяжении 3 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.40, победа «Тампы-Бэй» — в 2.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Тампа-Бэй» проводит безобразный гостевой отрезок, но по-прежнему видится командой, способной взорваться в любой момент. Ближайший выезд на этом фоне может стать переломным с учетом соперника, который на дистанции испытывает еще большие проблемы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.14.

Прогноз: «Тампе» в контексте психологии важно забрать результат за счет уверенной игры, в основе которой особая роль будет отведена наступательному движению и эффективности в стадии завершения.

Ставка: «Тампа-Бэй» забьет во всех периодах за 2.84.