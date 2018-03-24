ЦСКА одолел «Йокерит» и вышел в финал Западной конференции

В составе армейцев отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Кирилл Петров и Сергей Андронов.
У хозяев шайбы забросили форварды Томми Хухтала, Эли Толванен и Йон Норман.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал конференции, где сыграет со СКА.
Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
Голы: Кузьменко — 1 (Марченко), 12:35 — 0:1. Хухтала — 1 (Ниеми, Анттила), 17:20 — 1:1. Толванен — 6 (О`Нилл, Н. Йенсен), 18:11 — 2:1. Григоренко — 5 (бол.), 20:38 — 2:2. Норман — 2 (Йормакка, Лауридсен), 23:10 — 3:2. Петров — 1 (Попов), 27:24 — 3:3. Андронов — 5, 32:48 — 3:4.Вратари: Запольски (58:08) — Сорокин (Юханссон, 20:00).Броски: 22 (7+9+6) — 33 (12+14+7).Штраф: 38 — 14.