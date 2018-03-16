СКА с разгрома начал серию против «Локомотива»

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В Санкт-Петербурге состоялся первый полуфинальный матч плей-офф Западной конференции КХЛ между

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Победу СКА принесли Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков​, которые забросили по шайбе.

Вторая игра серии также пройдет в Санкт-Петербурге — команды выйдут на лед 17 марта.