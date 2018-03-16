СКА с разгрома начал серию против «Локомотива»

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Победу СКА принесли Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков, которые забросили по шайбе.
Вторая игра серии также пройдет в Санкт-Петербурге — команды выйдут на лед 17 марта.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шипачев — 2 (Яковлев), 0:49 — 1:0. Коскиранта — 2 (Широков), 17:30 — 2:0. Войнов — 2 (бол., Карпов), 29:25 — 3:0. Гавриков — 1 (Зуб, Гусев), 33:54 — 4:0.Нереализованный буллит: Дацюк (47:41, СКА).Вратари: Коскинен — Мурыгин (Судницин, 33:54).Штраф: 12 — 16.Броски: 28 (11+9+8) — 26 (7+8+11).