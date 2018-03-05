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    КХЛ. Очередные победы лидеров, «Авангард» и «Автомобилист» сравняли счет в серии

    Подробности матчей плей-офф КХЛ 5 марта

    КХЛ Трактор Нефтехимик Салават Юлаев Авангард Автомобилист Металлург Мг Ак Барс Амур СКА Спартак ЦСКА Северсталь
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    СКА – «Северсталь»
    СКА – «Северсталь»
    twitter.com/hcska
    В понедельник, 5 марта, в КХЛ прошли шесть матчей плей-офф.

    «Трактор» — «Нефтехимик» 4:1

    Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал вторую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Во втором матче серии плей-офф «Трактор» выиграл со счетом 4:1.

    В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У «волков» отличился Олег Пиганович.

    Общий счет в серии стал 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

    «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»

    Следующий матч серии состоится 7 марта в Нижнекамске.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Гюнге — 1 (Щехура), 1:20 — 1:0. Шолохов — 1 (Ю. Петров, Исаев), 25:45 — 2:0. Пиганович — 1 (бол., Нестрашил, Густафссон), 36:31 — 2:1. Виделль — 2 (Гюнге), 57:51 — 3:1. Кручинин — 2 (п.в., Никитин), 58:34 — 4:1.Вратари: Францоуз — Ежов (58:22 — 58:34).Штраф: 8 — 4.Броски: 29 (6+14+9) — 35 (5+13+17).Броски: 29(6+14+9) 35 (5+13+17)Счет в серии: 2-0

    «Салават Юлаев» – «Авангард» 2:7

    «Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

    Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.

    В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.

    Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
    Голы: Петерссон — 1 (Березин), 15:24 — 0:1. Галимов — 2 (Мартынов, Стась), 15:33 — 0:2. Петерссон — 2 (Перселл, Березин), 28:38 — 0:3. Панин — 1 (Умарк, Ларсен), 29:26 — 1:3. Ткачев — 1 (бол.), 30:31 — 2:3. Хохряков — 2 (Минеев), 31:18 — 2:4. Фисенко — 1 (Кугрышев), 36:21 — 2:5. Петерссон — 3 (бол.), 42:45 — 2:6. Кошелев — 1 (Чудинов), 46:12 — 2:7.Вратари: Налимов (29:02 — 29:26. Кареев, 40:00) — Фурх.Штраф: 33 — 16.Броски: 34 (15+13+6) — 34 (11+11+12).Счет в серии: 1-1

    «Автомобилист» – «Металлург» 2:1

    В Екатеринбурге состоялся второй матч плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

    Матч завершился победой хозяев льда со счетом 2:1.

    В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Александр Кучерявенко (в первом периоде) и Егор Миловзоров (во втором периоде), а у «Металлурга» отличился Денис Платонов (также во втором периоде).

    Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.

    Гол Мозякина помог «Магнитке» выиграть у «Автомобилиста»

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Кучерявенко — 1 (Крикунов), 12:18 — 1:0. Миловзоров — 1 (Крикунов, Мегалинский), 20:27 — 2:0. Платонов — 1 (Тимкин, Осала), 30:10 — 2:1.Вратари: Коварж — Самсонов (59:28).Штраф: 4 — 35.Броски: 22 (10+8+4) — 26 (6+15+5).Счет в серии: 1-1

    «Ак Барс» – «Амур» 3:2

    Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

    В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведо. У гостей отличились Кирилл Рассказов и Томаш Зогорна.

    «Ак Барс» ведет со счетом 2-0 в серии до четырех побед. Третий матч пройдет 7 марта в Хабаровске.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Рассказов (Пикар, Коларж) – 18:13 (5x5), 1:1 – Ландер (Азеведу) – 20:21 (5x5), 2:1 – Галиев (Охтамаа, Манухов) – 30:07 (5x5), 2:2 – Зогорна (Атюшов, Ушенин Вячеслав) – 34:17 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 55:40 (5x5)Счет в серии: 2-0.

    ЦСКА — «Спартак» 1:0

    Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

    Единственную шайбу забросил Максим Шалунов. Голкипер армейцев Илья Сорокин отразил 19 бросков, проведя второй «сухой» матч в нынешнем плей-офф.

    Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу команды «армейцев».

    Следующие игры состоятся 7 и 8 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    ЦСКА — «Спартак» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Шалунов (Капризов), 05:03.Вратари: Сорокин — Беспалов (59:28).Штраф: 12 — 14. Броски: 41 (17+11+13) — 19 (5+5+9).Счет в серии: 2-0.

    СКА – «Северсталь» 7:4

    Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:4 (1:1, 4:2, 2:1).

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Александр Барабанов, дубли оформили Павел Дацюк и Никита Гусев. У «Северстали» голы на свой счёт записали Алексей Угаров, Матей Странски и Дмитрий Кагарлицкий, сделавший дубль.

    СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится в Череповце в среду.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец) – 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)
    Голы: Кагарлицкий — 2 (Стасенко, Бумагин), 3:52 — 0:1. Дацюк — 2 (Белов, Гусев), 15:06 — 1:1. Гусев — 1 (бол., Херсли, Карпов), 23:45 — 2:1. В. Тихонов — 1 (Торесен, Войнов), 24:35 — 3:1. Кагарлицкий — 3 (Мазур, Бумагин), 26:15 — 3:2. Угаров — 1 (Карлин, Рыбин), 29:41 — 3:3. Барабанов — 1 (Гавриков, Калинин), 31:36 — 4:3. Гусев — 2 (бол., Карпов, Дацюк), 33:31 — 5:3. Дацюк — 3, 47:23 — 6:3. Каблуков — 1 (В. Тихонов, Зубарев), 51:41 — 7:3. Странски — 1 (Мерескин, Мазур), 53:16 — 7:4.Вратари: Коскинен — Гудачек (Артамкин, 51:41).Штраф: 4 — 6. Броски: 38 (13+10+15) — 22 (9+6+7).Счет в серии: 2-0.
    «Авангард» — «Салават Юлаев». Решить исход матча может фактор Скривенса«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 7 марта
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