КХЛ. Очередные победы лидеров, «Авангард» и «Автомобилист» сравняли счет в серии

«Трактор» — «Нефтехимик» 4:1
Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал вторую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во втором матче серии плей-офф «Трактор» выиграл со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У «волков» отличился Олег Пиганович.
Общий счет в серии стал 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
Следующий матч серии состоится 7 марта в Нижнекамске.
«Салават Юлаев» – «Авангард» 2:7
«Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.
В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.
Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.
«Автомобилист» – «Металлург» 2:1
В Екатеринбурге состоялся второй матч плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».
Матч завершился победой хозяев льда со счетом 2:1.
В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Александр Кучерявенко (в первом периоде) и Егор Миловзоров (во втором периоде), а у «Металлурга» отличился Денис Платонов (также во втором периоде).
Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.
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«Ак Барс» – «Амур» 3:2
Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведо. У гостей отличились Кирилл Рассказов и Томаш Зогорна.
«Ак Барс» ведет со счетом 2-0 в серии до четырех побед. Третий матч пройдет 7 марта в Хабаровске.
ЦСКА — «Спартак» 1:0
Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Единственную шайбу забросил Максим Шалунов. Голкипер армейцев Илья Сорокин отразил 19 бросков, проведя второй «сухой» матч в нынешнем плей-офф.
Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу команды «армейцев».
Следующие игры состоятся 7 и 8 марта.
СКА – «Северсталь» 7:4
Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:4 (1:1, 4:2, 2:1).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Александр Барабанов, дубли оформили Павел Дацюк и Никита Гусев. У «Северстали» голы на свой счёт записали Алексей Угаров, Матей Странски и Дмитрий Кагарлицкий, сделавший дубль.
СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится в Череповце в среду.