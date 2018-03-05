КХЛ. Очередные победы лидеров, «Авангард» и «Автомобилист» сравняли счет в серии

«Трактор» — «Нефтехимик» 4:1

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал вторую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина.

Во втором матче серии плей-офф «Трактор» выиграл со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У «волков» отличился Олег Пиганович.

Общий счет в серии стал 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

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Следующий матч серии состоится 7 марта в Нижнекамске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Гюнге — 1 (Щехура), 1:20 — 1:0. Шолохов — 1 (Ю. Петров, Исаев), 25:45 — 2:0. Пиганович — 1 (бол., Нестрашил, Густафссон), 36:31 — 2:1. Виделль — 2 (Гюнге), 57:51 — 3:1. Кручинин — 2 (п.в., Никитин), 58:34 — 4:1.Вратари: Францоуз — Ежов (58:22 — 58:34).Штраф: 8 — 4.Броски: 29 (6+14+9) — 35 (5+13+17).Броски: 29(6+14+9) 35 (5+13+17)Счет в серии: 2-0

«Салават Юлаев» – «Авангард» 2:7

«Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:2.

В составе победителей три шайбы забросил Андре Петерссон, который оформил первый хет-трик в Кубке Гагарина-2018. Также по голу забили Ансель Галимов, Петр Хохряков, Михаил Фисенко и Семен Кошелев. У «Салавата» отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев.

Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут 7 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2) Голы: Петерссон — 1 (Березин), 15:24 — 0:1. Галимов — 2 (Мартынов, Стась), 15:33 — 0:2. Петерссон — 2 (Перселл, Березин), 28:38 — 0:3. Панин — 1 (Умарк, Ларсен), 29:26 — 1:3. Ткачев — 1 (бол.), 30:31 — 2:3. Хохряков — 2 (Минеев), 31:18 — 2:4. Фисенко — 1 (Кугрышев), 36:21 — 2:5. Петерссон — 3 (бол.), 42:45 — 2:6. Кошелев — 1 (Чудинов), 46:12 — 2:7.Вратари: Налимов (29:02 — 29:26. Кареев, 40:00) — Фурх.Штраф: 33 — 16.Броски: 34 (15+13+6) — 34 (11+11+12).Счет в серии: 1-1

«Автомобилист» – «Металлург» 2:1

В Екатеринбурге состоялся второй матч плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

Матч завершился победой хозяев льда со счетом 2:1.

В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Александр Кучерявенко (в первом периоде) и Егор Миловзоров (во втором периоде), а у «Металлурга» отличился Денис Платонов (также во втором периоде).

Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.

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КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Кучерявенко — 1 (Крикунов), 12:18 — 1:0. Миловзоров — 1 (Крикунов, Мегалинский), 20:27 — 2:0. Платонов — 1 (Тимкин, Осала), 30:10 — 2:1.Вратари: Коварж — Самсонов (59:28).Штраф: 4 — 35.Броски: 22 (10+8+4) — 26 (6+15+5).Счет в серии: 1-1

«Ак Барс» – «Амур» 3:2

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведо. У гостей отличились Кирилл Рассказов и Томаш Зогорна.

«Ак Барс» ведет со счетом 2-0 в серии до четырех побед. Третий матч пройдет 7 марта в Хабаровске.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: 0:1 – Рассказов (Пикар, Коларж) – 18:13 (5x5), 1:1 – Ландер (Азеведу) – 20:21 (5x5), 2:1 – Галиев (Охтамаа, Манухов) – 30:07 (5x5), 2:2 – Зогорна (Атюшов, Ушенин Вячеслав) – 34:17 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 55:40 (5x5)Счет в серии: 2-0.

ЦСКА — «Спартак» 1:0

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Единственную шайбу забросил Максим Шалунов. Голкипер армейцев Илья Сорокин отразил 19 бросков, проведя второй «сухой» матч в нынешнем плей-офф.

Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу команды «армейцев».

Следующие игры состоятся 7 и 8 марта.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч ЦСКА — «Спартак» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Шалунов (Капризов), 05:03.Вратари: Сорокин — Беспалов (59:28).Штраф: 12 — 14. Броски: 41 (17+11+13) — 19 (5+5+9).Счет в серии: 2-0.

СКА – «Северсталь» 7:4

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:4 (1:1, 4:2, 2:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Александр Барабанов, дубли оформили Павел Дацюк и Никита Гусев. У «Северстали» голы на свой счёт записали Алексей Угаров, Матей Странски и Дмитрий Кагарлицкий, сделавший дубль.

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится в Череповце в среду.