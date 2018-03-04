ЦСКА разгромил «Спартак» в первом матче плей-офф КХЛ

Московскийна своем льду разгромил(6:0) в первом матче стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина.

В составе победителей дубли оформили Максим Шалунов и Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Никита Попугаев и Михаил Науменков.

Матч на ноль провёл вратарь Илья Сорокин.

Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.

Армейцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.