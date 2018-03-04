ЦСКА разгромил «Спартак» в первом матче плей-офф КХЛ

В составе победителей дубли оформили Максим Шалунов и Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Никита Попугаев и Михаил Науменков.
Матч на ноль провёл вратарь Илья Сорокин.
Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.
Армейцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
ЦСКА – «Спартак» – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Шалунов — 1 (бол., Нестеров, Сорокин), 10:48 — 1:0. Григоренко — 1, 27:09 — 2:0. Григоренко — 2 (Ничушкин), 30:19 — 3:0. Попугаев — 1 (Андронов, Пашнин), 41:30 — 4:0. Науменков — 1 (бол., Плэтт, Капризов), 57:36 — 5:0. Шалунов — 2 (Шумаков, Капризов), 59:20 — 6:0.Вратари: Сорокин — Беспалов (Трушков, 41:30).Броски: 39 (13+11+15) — 22 (4+10+8).Штраф: 20 — 10.