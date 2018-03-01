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    Никулин: «Динамо» не заслуживает непопадания в плей-офф

    Динамо Спартак КХЛ
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    Илья Никулин
    На фото:Илья Никулин
    Капитан московского «Динамо» Илья Никулин назвал незаслуженным поражение от «Спартака» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Напомним, что этот успех позволил красно-белым впервые с 2011 года выйти в плей-офф, а бело-голубые завершили сезон.

    В российской истории это всего второй случай, когда игры на вылет пройдут без участия бело-голубых.

    В сезоне-2000/01 динамовцы заняли 13-е место и участвовали в турнире за 13-18-е места, в плей-офф тогда пробились восемь команд.

    «По горячим следам сложно делать выводы. Действительно, играли хорошо, создавали моменты, но не реализовали, как и в предыдущих матчах со "Спартаком". Подвели удаления в конце.

    Тем не менее, ребята бились и старались. Обвинить кого-то нельзя. Чего-то не хватило. Отдали все силы, чтобы победить, но фортуна отвернулась от нас.

    Команда хорошая, не заслуживает непопадания в плей-офф. По мастерству и борцовским качествам она достойна, чтобы бороться за Кубок Гагарина. К сожалению, это спорт, сегодня проиграли мы.

    Соперник неудобный. В каждой игре мы имели достаточно моментов, но чего-то не хватало. Мы очень расстроены и разочарованы.

    Мое мнение – мы играли лучше, чем "Спартак", и заслужили победу больше, но победитель один и определяется по счету на табло», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресса».

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